2026兩件事不能做！謝金河解答：別唱衰台積電、別預測川普什麼事都不敢做

財信傳媒董事長謝金河今（6）日表示，2026有兩個不能，一是唱衰台積電、二是別預測美國總統川普什麼事都不敢做；他分析，川普是非典型政治人物，嘴巴說說、經常會兌現，回顧2025年元月迄今，收割中東國家、打擊葉門武裝組織、轟炸伊朗、活捉馬杜洛，川普的動作「都在斷中國一帶一路的後路」。

謝金河今日以「2026年的兩個不能」為題在臉書發文表示，今天早上和先探投資週刊的同仁開會，黃啓乙說今年有兩樣事不能做，「一個是唱衰台積電，一個是不要預測川普什麼事不敢做！聽了讓我會心一笑！」

謝金河指出，這兩天，社群媒體都拿去年台大邱姓教授說台積電赴美投資，股價跌破500元，魏哲家要下台，現在變成他在刪文。其實從2020年以來，唱衰台積電的聲音便此起彼落，有人駡台積電掏空台灣，也有人把台積電改成美積電，也有人詛咒台積電的下場就是Toshiba，但這些現象都沒有發生，且台積電愈戰愈勇。

「這兩天，台積電大漲，股價到1700元，台股站上3萬大關，其實川普這次委內瑞拉奇襲也化解很多台灣人的疑慮」，謝金河說，這些年，經濟學人每年都用封面把台灣形容成地表上最危險的地方，這也造成台灣的台積電股價和美國ADR有大約兩成的折價。很多外資賣超台積電，這也是原因之一。

謝金河並指，這次川普活抓馬杜羅，儘管國際上很多國家批評美國違反國際法，但馬杜羅獨裁統治委內瑞拉，打擊異己，這些年有超過20%的委內瑞拉人民流亡在外，這次美國下重手整頓自己的後院，很多人叫好。

謝金河分析，川普是非典型的政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，他嘴巴說說，經常會兌現，也許一開始漫天喊價，但都在細膩處得到答案。回顧25年元月迄今，川普收割中東國家，沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國都收縮。接下來，以色列打擊葉門胡塞武裝組織，殲滅黎巴嫩真主黨，川普又幫忙轟炸伊朗核基地。這次公開介入宏都拉斯大選，現在活抓馬杜洛，接下來是哥倫比亞，古巴。

「這些動作都在斷中國一帶一路的後路」，謝金河認為，接下來很可能是俄烏戰爭的落幕，川普可能把油價打到40美元以下，油價大跌、川普才會有較大的降息空間。這讓他想起天才的李鎭宇說：「和流氓講道理，他跟你耍流氓，跟流氓耍流氓，他跟你講道理！」李鎮宇是少數讀懂川普的人。

（圖片來源：謝金河臉書）

