2026公投變大罷免延長賽？名嘴：綠想重演「邊投票邊開票」

2026公投戰場可能成為2025大罷免延長賽。圖為台中市投票所8月23日的投票畫面。（示意圖／資料照／范揚光攝）

民團「人民作主志工團」推動廢止《憲法訴訟法》修法的公投，呼籲民眾申請自然人憑證進行電子連署，此舉被視為是否大罷免捲土重來？媒體人謝寒冰直言，民進黨想讓青鳥去搞公投、別來搶地方位子，還想重演2014邊投票邊開票的亂象，甚至混水摸魚做手腳等手段。

謝寒冰1日在《大新聞大爆卦》節目表示，「我為什麼希望它們來搞公投？你以為這些青鳥是好東西？」這些青鳥每一個自己都想上位，民進黨現在「剉咧等」的是什麼？想法很簡單：你們這些青鳥蠢蠢欲動，我就讓你們去搞公投，就沒有辦法再來跟我搶地方的位子了！

廣告 廣告

謝寒冰直言，「但是我告訴你們民進黨這群蠢豬：誰告訴你們不行？我（青鳥）要選地方的，反而就是拿公投作為我的號召！大家想要公投過嗎？那支持我就等於支持公投！」很多青鳥就是靠這些在地方上打響名聲的，這才是他們最好的切入點。因為如果沒有公投的話，這些青鳥、黑熊、綠蟾蜍要出來參選，畢竟地方根基沒那麼厚，出來沒人認識他、沒人知道他在幹嘛，有公投作大旗反而更好選。

謝寒冰直呼，乾脆弄十個八個公投，投到晚上12點好了！保證民進黨在投票當天，一定會讓投票所動線大亂，準備要重演當年的事蹟，因為公投票很多，一整個混亂，邊投票邊開票。這樣他們就可以說嘴：早就叫你們不要公投了！第二個是，混水好摸魚，場面一亂，他們就好做手腳。所以明年的大選大家一定要審慎，隨時盯著他們，因為他們那種骯髒的手段可能又要出來了！

【看原文連結】