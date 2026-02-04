新頭殼

2026六堆園區新春精彩展演 福袋抽黃金好事連連

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
客委會客發中心宣布2026六堆客家文化園區春節活動。 圖：孫家銘攝
[Newtalk新聞] 為了迎接馬年的到來，客委會客發中心「2026六堆客家文化園區春節活動」特別取「馬」的英語「HORSE」與客語的「好事」(hoˋsii)發想，以「行春六堆，好事(Horse)連連」為主題，規劃一系列豐富多元的活動。4日記者會搶先以祥獅獻瑞、炮竹報喜、「好事連連」福袋首度亮相與多元手作等精彩內容，預告年初一到初五，共計20場精彩藝文表演，還有每天限量200個「好事連連-新春福袋」，只要200元就可帶回家。

記者會由客委會客發中心主任謝勝信、高雄市政府客委會主委楊瑞霞、原民會原發中心副主任簡明雄、農業部農科園區管理中心代理主任黃啟峰、客委會委員劉仕彩、黃啟仁及國軍退輔會、屏東縣政府交旅處、交通部觀光署茂林國家風景區管理處、內埔鄉公所、立委鍾佳濱及蘇清泉服務處、美濃區公所、萬巒鄉公所、新埤鄉公所、國立屏東大學客家研究中心、美和科技大學食品營養系及六堆12鄉區公所與各界代表共同與會。

謝勝信表示，六堆客家文化園區交通便利，不管南下北返，都是最佳的中繼點，園區擁有獨特客家意象建築群與綠地水畔，最適合闔家同遊。今年春節期間特別規劃10大亮點活動，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄(bodˋbanˋ)、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家到六堆園區感受行春六堆，好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信進一步表示，為迎接金馬年的到來，六堆園區從年初一到初五，天天都有豐富多樣的活動；在藝文表演部分，有受金曲獎肯定的客籍歌手，如顏志文-山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、彭佳霓-霓好樂團，以及年輕新銳的客家電音樂團-火焰蟲樂團及客家創作歌手陳宗佑等演唱山歌及客家流行歌曲；更有熱鬧應景的舞獅跳樁、素蘭陣、電音三太子、竹田傳龍武學武術表演、哈旗鼓文化藝術團、三間屋樂坊與楚殷舞蹈團，以及趣味具高難度的博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊帶來傳統與創新的演出；還有小朋友們喜歡的MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，從初一到初五，天天都歡喜連連。

除了節目好看，園區每天都有採現場報名體驗的「六堆有藝思手作DIY」，只要50元起，就可以體驗到疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣。現場還有免費的「迎春接福 福貼拓印」，歡迎親子一起DIY，做出專屬的新春小物帶回家。只要一枚50元銅板，就可以參加「親子講客闖關趣」，輕鬆學客語，過關還送「馬上有錢鑰匙圈」；而深受民眾喜愛的「吃甜好運來 蒸發粄(bodˋbanˋ)」，自初一到初四每天限量100個，每個只要20元銅板價，要讓大家一路發發發。

今年最受注目的好康就是每天限量只有200個的「好事連連-新春福袋」，只要200元就可帶回家，福袋為束口背包袋造型，圖案元素設計取材自客發中心典藏之屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，有「好事連連」(好獅諧音)之吉祥意涵；福袋內容物豐富多樣，有六堆特色物產、客家文創商品-HAKKA平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過6,000元的純金小金豆等隨機置入袋內，而且每天都有1位幸運兒可以拿到純金小金豆，絕對物超所值。

六堆新年福，內容有趣又好玩，還有國際金獎「台灣意象展-變動中的台灣人」特展、擲筊求伯公發財金、新春市集，以及喜歡美拍的民眾更不可錯過的花田迷宮與穿梭其中的可愛造型小馬。

客委會客發中心新任主任謝勝信表示，今年春節期間六堆客家園區規劃10大亮點活動。 圖：孫家銘攝
高雄市政府客委會主委楊瑞霞出席記者會致詞。 圖：孫家銘攝
吃甜好運來蒸發粄是新春10大亮點活動之一。 圖：孫家銘攝
記者會來賓與小朋友一起體驗「六堆有藝思手作DIY」彩繪油紙傘。 圖：孫家銘攝
園區有免費的「迎春接福 福貼拓印」親子DIY。 圖：孫家銘攝
六堆客家文化園區年初一到初五共計20場精彩豐富的藝文表演活動。 圖：孫家銘攝
