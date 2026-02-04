2026六堆新年福精彩展演 花田美拍福袋抽黃金 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】為了迎接馬年的到來，客委會客發中心「2026六堆客家文化園區春節活動」特別取「馬」的英語「HORSE」與客語的「好事」(hoˋsii)發想規劃，以「行春六堆，好事(Horse)連連」為主題，規劃了一系列豐富多元的活動。

今(4)日記者會搶先以祥獅獻瑞、炮竹報喜、「好事連連」福袋首度亮相與多元手作等精彩內容進行預告。客發中心主任謝勝信表示，今年春節期間特別規劃了十大亮點活動，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家到六堆園區感受行春六堆，好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信強調，為迎接金馬年的到來，六堆園區從年初一到初五，天天都有豐富多樣的活動；在藝文表演部分，有受金曲獎肯定的客籍歌手們，像是大家熟悉的顏志文-山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、彭佳霓-霓好樂團，以及年輕新銳的客家電音樂團-火焰蟲樂團及客家創作歌手陳宗佑等演唱山歌及客家流行歌曲；更有熱鬧應景的舞獅跳樁、素蘭陣、竹田傳龍武學武術表演、哈旗鼓文化藝術團、三間屋樂坊與楚殷舞蹈團，以及趣味具高難度的博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊帶來傳統與創新的演出；還有小朋友們喜歡的MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，從初一到初五，共計20場精彩節目，讓大家天天來園區，天天都歡喜連連！

除了節目好看，園區也要讓大家好好玩！每天都有採現場報名體驗的「六堆有藝思手作DIY」，只要50元起，就可以體驗到疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣。現場還有免費的「迎春接福 福貼拓印」，歡迎親子一起DIY，做出專屬的新春小物帶回家！只要一枚50元銅板，就可以參加「親子講客闖關趣」，輕鬆學客語，過關還送「馬上有錢鑰匙圈」；而深受民眾喜愛的「吃甜好運來 蒸發粄(bodˋbanˋ)」，自初一到初四每天限量100個，每個只要20元銅板，要讓大家一路發發發！

今年最受注目的好康就是每天限量只有200個的「好事連連-新春福袋」，只要200元就可帶回家，福袋為束口背包袋造型，圖案元素設計取材自客發中心典藏之屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，有「好事連連」(好獅諧音)之吉祥意涵；福袋內容物豐富多樣，有六堆特色物產、客家文創商品-HAKKA平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過6,000元的純金小金豆等隨機置入袋內，而且每天都有1位幸運兒可以拿到純金小金豆，絕對物超所值！活動詳情請至六堆客家文化園區粉絲專頁及官網查詢。