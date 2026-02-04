2026六堆新年福 十大亮點活動 行春六堆好事連連

▲客委會客家文化發展中心今（4）日於六堆園區舉辦記者會，預告2026六堆新年福活動內容。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】迎接馬年到來，客委會客發中心「2026六堆客家文化園區春節活動」以「行春六堆，好事(Horse)連連」為主題，規劃一系列活動。六堆園區今(4)日舉行活動記者會，並搶先亮相限量新春福袋，客委會客發中心主任謝勝信表示，今年春節期間特別規劃了十大亮點活動，內容豐富多元，邀請大家年初一到初五到六堆園區走春，感受濃濃的客家年節氣氛。

謝勝信主任說，六堆客家文化園區交通便利，不管南下北返，都是最佳的中繼點；園區擁有獨特客家意象建築群與綠地水畔，最適合闔家同遊。今年春節活動，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，尤其年初一到初五共安排20場精彩藝文節目，讓大家天天來園區，天天都歡喜連連！

▲客發中心謝勝信主任（左二）介紹六堆客家園區新春活動可體驗彩繪紙傘。（圖／記者王靚慧攝）

除了節目好看，園區也要讓大家好好玩！每天都有採現場報名體驗的「六堆有藝思手作DIY」，可以體驗疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣。現場還有免費的「迎春接福 福貼拓印」，歡迎親子一起DIY，做出專屬的新春小物帶回家！「親子講客闖關趣」可以輕鬆學客語，過關還送「馬上有錢鑰匙圈」；而深受民眾喜愛的「吃甜好運來 蒸發粄」，初一到初四每天限量100個，每個只要20元銅板，要讓大家一路發發發！

今年最受注目的好康就是「好事連連-新春福袋」，每天限量200個，只要200元就可帶回家，福袋為束口背包袋造型，圖案元素設計取材自客發中心典藏之屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，有「好事連連」的吉祥意涵；福袋內容物豐富多樣，有六堆特色物產、客家文創商品-HAKKA平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過6,000元的純金小金豆等隨機置入袋內，而且每天都有1位幸運兒可以拿到純金小金豆，絕對物超所值！

▲（右起）謝勝信主任、高雄市政府客委會主委楊瑞霞、客委會劉仕彩委員、內埔鄉長鍾慶鎮介紹好事連連福袋、HAKKA平安抱枕文創品及每日限定小金豆。（圖／記者王靚慧攝）

客發中心表示，2026六堆新年福，內容有趣又好玩，還有新春市集以及喜歡美拍的民眾不可錯過的花田迷宮與穿梭其中的可愛造型小馬，活動詳情請至六堆客家文化園區粉絲專頁及官網查詢。