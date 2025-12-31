2026共創更好! 國泰金跨年光雕點亮101 20萬人迎新年

國泰金101跨年煙火光雕秀．資料照



正式迎接2026年，國泰金與全台民眾一同除舊迎新，邁向嶄新的開始，傳遞滿滿的新年祝福。國泰金控再度登上台北101跨年倒數光雕，透過溫暖的光影，點亮台北101，延續「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主軸，攜手5家子公司傳遞對全台民眾的祝願，展現國泰金深耕台灣，與全民攜手迎接嶄新的一年，共創更好、共迎希望，約20萬在台北跨年晚會現場的民眾，一同感受光影交織的震撼與溫暖，揮別2025，迎接2026新年祝福。

在2025年的最後一天，國泰金控跨年倒數光雕於晚間11時01分璀璨登場，讓台北101綻放新年光彩，陪伴全台民眾一同迎接希望，為2026年揭開美好序幕。光雕以溫暖光暈的檯燈意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護；隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球與大樹，並結合感性敘事，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是1+1」的核心訊息。

為了呈現台灣的多元包容，光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTER TOGETHER」，象徵跨越文化與世代的深層連結。最後，國泰金控品牌字樣伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「竭盡所能 所以無限可能」、「感謝彼此守護 更有力量」、「追尋夢想的路上 一起閃耀」以及「穩健向前 超越每一天」等溫暖祝福，陪伴民眾迎向嶄新的2026年。

國泰金控也同步推出跨年限定社群活動，邀請民眾一起倒數送幸福。民眾於跨年夜拍下台北101國泰光雕畫面，上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友並留言，即有機會抽中500元全聯禮券，國泰金控邀請全台民眾作伙迎接嶄新的2026年，共享這份美好跨年光雕獻禮。「國泰永續識務所」Facebook粉專

