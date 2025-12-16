2026再戰？女市長遭抓包「旅館幽會」已婚下屬下台 親近人士爆投入補選
日本群馬縣前橋市市長小川晶9月被爆料與已婚男下屬多次前往「情趣旅館」，事後，她承認確實曾與該男下屬多次進入旅館，次數超過10次，但強調兩人只是開會，並無任何男女情感。儘管如此，在議會持續施壓下，她於11月底請辭。然而，她卸任才2週，近日又傳出計畫參加補選，意圖奪回市長職位。
遭爆「旅館幽會」已婚男下屬 假日也黏踢踢
根據日媒《NEWS POSTSEVEN》報導，42歲的前橋市市長小川晶，自踏入政壇以來便因年輕活力與亮眼外型受到關注，但7月至9月期間，她與已婚男下屬多次在旅館私會的消息曝光，引發社會譁然。據稱，小川晶甚至曾搭乘公務車離開市府，再換車悄悄前往旅館開房，兩人有時連續好幾天「幽會」，就連假日也在一起。
小川晶承認前往旅館逾10次 強調「只是開會」
面對爆料，小川晶緊急召開記者會回應，坦承確實曾與男下屬前往旅館超過10次，但強調每次僅是「帶晚餐去開會」，費用均由她支付，並否認雙方存在任何男女情愫。她也透露，8月才經歷家人過世的悲痛，心理狀態不穩，因此才會找對方談心。
面對議會施壓 小川晶11月27日請辭
小川晶從政前為知名律師，之後當選縣議員，並於2024年2月在自民黨與公民黨支持下當選前橋市首任女市長。然而，任內醜聞爆發後，前橋市議會持續施壓要求她請辭，她原本以「要完成對市民的承諾」為由拒絕下台，直到11月下旬議會擬提出不信任案，她才於11月27日遞交辭呈。
親近人士證實：小川晶有意參加補選
前橋市將於2026年1月12日舉行市長補選，目前已表態參選者包括無黨籍39歲律師丸山彰，以及由日本共產黨支持的64歲前議員店橋世津子。小川晶在卸任時並未明確表態是否參選，但強調會持續為前橋市與群馬縣盡力。近期日媒報導指出，親近小川晶的消息人士證實，她已表達有意參選，計畫投入明年1月的補選。
據悉，小川晶於14日參加一場支持者的非公開集會，會中有支持者希望她再次出馬參選，她也回應「無法放棄為市民推動市政」，盼能與大家一起打造前橋。她也在社群媒體發文寫道，「對於大家託付的沉重心意，我無法輕率以對。希望可以花時間不斷自我反思，身為在前橋生活的人，謹慎、用心思考未來的方向。」
