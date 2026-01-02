2026再生能源躉購費率正式公告 地熱恢復階梯電價 光電全年不降價

能源署正式公告115年度綠電躉購費率，地熱恢復階梯費率。圖為仁澤地熱電廠雙循環機組。吳馥馨攝



經濟部能源署今（2）日正式公告115年度再生能源電能躉購費率，考量地熱發電仍在發展初期，為確保業者資金調度穩定性，決議維持階梯式躉購費率機制。受光電環評三法衝擊，光電業按原預告，全年皆比照114年度下半年費率，最高躉購價格為10瓩以下屋頂型每度5.6279元。

經濟部說明，115年度躉購費率的獎勵及配套措施重點在於延續我國再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，以擴大再生能源設置誘因。

針對外界關切的浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，審定會均依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論。經濟部表示，後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。

今年度除了光電維持去年下半年躉購費率，其他再生能源費率有略微調整，生質能中的沼氣發電費率維持不變；固態生質燃料及國內農業剩餘資源從去年的5.1407元上修至今年5.1580元。

115 年度太陽光電發電設備電能躉購費率。能源署提供

根據環境部提供的成本參考資料，一般及一般事業廢棄物發電躉購價格則下調至3.7263元。

陸域型風電躉購費率微幅上調；考量到離岸風電售價已全面市場化，由開發商與購電者洽簽購售電合約（CPPA），離岸風電已無躉購參考價格。

小水力發電的低級距不變，但原本500瓩以上至2,000瓩，以及2,000瓩以上不及20,000等二個級距，今年則合併為500瓩以上至 20,000 瓩的單一級距，費率也整合為4.2285元。

地熱則改革為傳統型、次世代兩種類型；傳統型前高後低的階梯費率為1瓩以上不及5,000瓩的前10年為每度7.2498元、後10年3.5457元；5,000瓩以上前10年5.7941元、後10年3.4731元；次世代深層地熱，每度高達8.5522元，以反映深層地熱探勘成本。

115 年度再生能源（太陽光電除外）發電設備電能躉購率。能源署提供

考量到太陽光電近期法規強化，能源署除了維持躉購費率水準，也推出獎勵措施，將規劃新增太陽光電汰舊換新機制，鼓勵民眾汰換老舊設備改採高效產品，於相同空間下，提升裝置容量與發電效益。

能源署表示，現有許多已架設10年左右的光電案場，雖然年限未到，但為了鼓勵汰舊換新，原本20年合約未到期的設備，可以更新後維持原有較高費率直到20年合約完畢。其餘因更新設備而多增加的50%發電量，才會採用新的躉購費率收購。藉由費率優惠，增加業主汰換誘因。

