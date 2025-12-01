2026冬天必備，最低$712起，電暖器、電熱毯、暖風機，八款保暖好物評比

台灣冬天真的不要鬧了，不到零度卻能冷到骨子裡，蓋再多棉被都沒用。手凍到連手機都滑不了、地板踩起來又濕又冰、衣服晾了三天還沒乾，這些全是台灣人超有感的冬天日常。

家裡沒有一些能保暖、除濕的工具，真的差很多。暖風機、電暖器、除濕機、暖手寶、熱水瓶這些看起來不起眼的家電，卻是冬天不可缺少的東西。舉凡在冬天擁有任何一個，都能讓幸福指數直線上升，全部擁有，就不用提有多幸福了。

這次把八個最實用的冬天救援好物整理起來，從浴室也能用的防水型、小坪數專屬的小型款、再到一披就暖的電熱毯等。在寒流來臨前先預備好，趁著限時特惠帶回家，今年冬天溫暖幸福的度過吧。

最低只要$712，保暖好物大評比。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦1：飛利浦 石磨烯壁掛暖風機 AHR3126FX

每到冬天一走進浴室就想逃出來，深呼吸三次才敢脫衣服洗澡，這時候就需要一台飛利浦石墨烯壁掛暖風機，新式石磨烯加熱，3秒速熱，洗澡前先開一下，冷空氣就不見了。而且它是壁掛式設計，完全不佔空間，小浴室或租屋族都能用。防水等級、過熱保護，家裡有長輩或小孩也能很安心使用。這台飛利浦暖風機，絕對是全家人都會拍手叫好的實用派。剛好現在下殺9折，額外又折111，在刺冷的冬天來臨以前趕快入手、做好準備。

下殺9折，額外又折$111。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦2：艾美特 居浴兩用陶瓷電暖器 HP13004

艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，主打輕量、好移動，可以浴室壁掛，也可以擺在房間，想在哪裡用就放哪裡。除此之外，還有恆溫調節、高溫保險絲自動斷熔，安全度拉滿。尺寸不大，收納不占空間，即使是小坪數用起來也很順手。今年冬天這台艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，限時只要$1,111，還不趕快趁機入手。

限時只要$1,111，超輕、超好移動，走到哪帶到哪。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦3：禾聯 陶瓷式電暖器 HPH-08KW021

電暖器下殺只要$712！冷暖兩用，超高CP值。禾聯陶瓷式電暖是採用陶瓷加熱，所以開機後暖得很快，適合需要局部暖房的人。去露營或是在小房間、租屋套房、工作小角落，簡單放上這台，就能隨時把冷意趕走。他還有三段檔位選擇、傾倒斷電保護，雖然小巧但一點都不馬虎。最重要的是，現在限時下殺居然只要$712，超級實惠怎麼可能放過。在真正進入刺冷的季節前，先做好準備才能萬無一失。

下殺只要$712，小巧但升溫超快速。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦4：德國HELLER嘉儀 12片電子葉片式電暖器 KED-512T (豪華版)

冬天最怕冷到睡不著，睡前先開一下這台德國HELLER嘉儀電暖器，整個房間就會慢慢暖起來。特殊的恆溫調節功能，可以穩定維持在最舒服的暖度。還有附附搖控器，超適合冬天喜歡窩在被窩的懶人。最喜歡它12小時預約開關機的功能，像是內建小小管家，把控好室內暖度，舒舒服服暖到天亮就靠它。怕冷的一定要趕在冬天來臨前，先準備好這台HELLER暖器。

有這台德國HELLER嘉儀電暖器，整個冬天都沒在怕的。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦5：北方披蓋兩用電熱毯 NR-918T

冬天鑽進被窩的時候，總是要先忍受冷到刺骨的瞬間，全身忍不住蜷縮在一起。這時候有電熱毯就完美解決這個困擾。電熱毯不只是拿來蓋，還能直接鋪在床上加熱，一鑽進被窩的瞬間，滿滿暖意湧上全身，超幸福。溫度分段控制，還有定時功能，1-8小時自動斷電，不怕睡著忘記關，用起來超安心。完全就是人人必備的最佳過冬好物。再加上現在限時原價兩千多，下殺1千多就能抱回家，不管是預備自己用，還是準備起來給家中長輩、小孩用，都超級完美。

原價兩千多，下殺1千多就能抱回家。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦6：HITACHI日立 一級能效11公升舒適節電除濕機 RD-220HC

台灣的冬天明明氣溫沒很低，但濕氣一上來，體感上就會冷到受不了，就連鑽進被窩都暖不起來，衣服也永遠乾不了，難怪家家戶戶必備一台除濕機。這台11公升的HITACHI日立除濕機，就是那種瞬間幫你把濕氣降下來，冷意也就瞬間變低的超級好幫手。更加分的是它是2025年新品，符合2026年1級能效，超節能省電，就算每天開也不怕電費爆炸。除此之外還有搭配HEPA濾網，清淨、除濕二合一，從此之後生活品質大大升級。今年冬天不想再濕冷進骨子裡的人，趁現在現省2千多，真的可以入手。

清淨、除濕二合一，現省2千多，真的好心動。（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦7：飛利浦 暖手寶行動電源 兩色可選 DLP2136V (2入組)

限時63折，暖手寶＋充電器，超高CP值。冬天一到，手最先受不了，尤其是手凍到不聽使喚的時候，做任何事都卡卡的。這時候捧著飛利浦暖手寶行動電源，慢慢讓手回暖，一下就舒服很多。小小一顆直接放口袋，不只搞定暖手，更讚的是，手機還能順便充電。而飛利浦本身就是做3C起家的，所以溫控和安全防護都很完善，使用起來很安心。剛好正值限時特價，原價快一千六，下殺不到一千就能帶走。這顆飛利浦暖手寶行動電源拿來送禮、自用都是萬中選一。

限時下殺63折，是暖手寶也是行動電源，一顆兩用，最佳送禮首選！（圖片來源：Yahoo購物中心）

冬天必備推薦8：TIGER虎牌 2.91L節能VE電氣熱水瓶(PVW-B30R)

家裡隨時有熱水喝是一件超幸福的事，想泡奶粉、沖咖啡，或半夜喝熱水，不需要等水滾，簡單按一下就有。虎牌電熱水瓶除了有節能90度保溫的功能，還能設定省電或定時，超級方便。尤其是在冬天的時候，隨時都想來一杯熱呼呼的飲品，這時候有這台電熱水瓶在，就能實現熱水自由。剛好現在下殺88折，趁現在超特惠，放一台在家剛剛好。

下殺88折，實現熱水自由就靠這台熱水瓶。（圖片來源：Yahoo購物中心）

