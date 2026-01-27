2026冬天怎麼選外套？寒流變常態，一件能撐住一整天的羽絨外套成新需求

記者/鄭欣宜報導

近年受到氣候變遷影響，冬季寒流來得頻繁，對許多人來說，冬天早已不只是偶爾冷一兩天，而是連續多日都需要面對低溫與強風。也因此，「外套」從過去 的備用品，逐漸變成冬季生活中不可或缺的日常裝備。

尤其寒假與農曆年接近，不少民眾規劃前往日本、韓國等北方國家旅遊，最近極光大爆發更吸引許多民眾安排前往，長時間走景點、拍照、移動，一件能否應付一整天戶外行程的羽絨外套 ，成為行前準備的重要關鍵。

但這樣的需求，其實並不只存在於出國旅遊。

EIRA羽絨衣系列運用俐落剪裁打破羽絨衣厚重印象，讓戶外機能融入日常穿搭。圖/國家地理服飾提供

寒冷不只在國外，長時間在外才是真正考驗

當寒流來襲，無論是在台灣山區旅行、露營健行，或是城市中通勤上班、長時間步行與轉乘，大多數人都會發現，一件外套往往從早穿到晚。此時，如果外套過於厚重、活動受限，或是造型過於戶外感，不僅影響行動，也難以融入日常生活場景。

因此，越來越多消費者開始意識到，真正重要的不是外套「有多厚」，而是能否在長時間穿著的情況下，兼顧保暖、舒適與外型。

面對寒流來襲，EIRA羽絨衣採用輕盈堅韌的防撕裂面料，搭配航太蓄熱科技，成為消費者冬季的後盾。圖/國家地理服飾提供

近年韓系流行風格持續影響亞洲市場，冬季穿搭趨勢也出現轉變。比起過度機能化、線條厚重的設計，消費者更偏好簡約輪廓、低調機能感的外套款式，能自然搭配城市服裝，同時應付寒冷天氣。

具備韓系簡約輪廓的EIRA羽絨衣，選用高品質歐洲鵝絨，兼顧輕量化與耐看造型，保暖又舒適。圖/國家地理服飾提供

在這樣的趨勢下，羽絨外套不再只是戶外專用，而是需要在旅遊、通勤、日常生活之間自由切換，成為一件穿得了一整天的選擇。在這樣的風格轉向下，具備機能結構卻不顯臃腫的設計，成為許多人挑選羽絨外套時的關鍵考量。像國家地理服飾推出的EIRA羽絨外套，採用歐洲鵝絨填充內裡，同時運用了Trizar 蓄熱材質技術，以俐落剪裁與簡約外型，搭配穩定保暖與輕量結構，符合近年韓系穿搭所強調的「機能藏在細節裡」，也讓外套能同時出現在旅遊、通勤與日常生活場景中。

EIRA羽絨衣能保暖並阻隔外部冷空氣，讓消費者在旅遊、通勤與日常生活之間自由切換風格。圖/國家地理服飾提供

從一開始就為「長時間穿著」而設計

真正被留下來、反覆穿著多年的外套，往往不是當季最流行的款式，而是從設計初衷就考慮到長時間穿著需求。包含保暖結構是否穩定、布料是否耐用，以及整體剪裁是否不容易被流行淘汰，都是影響外套使用年限的關鍵。

不只是旅遊外套，而是整個冬天都派得上用場

對消費者而言，一件真正實用的冬季外套，不應只在出國時才被拿出來，而是能在寒流來襲、日常通勤、週末山區旅行等不同情境中持續使用。當外套能同時兼顧機能與外型，也更容易成為整個冬天最常被穿上的那一件。在氣候變遷讓寒冷成為常態的現在，消費者重新思考冬季外套的選擇標準，也讓「能撐住一整天」不再只是旅遊需求，而是現代冬季生活的共同期待。

