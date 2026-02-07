2026冬奧今開幕 越野滑雪選手余睿率先出賽

舞者們重現「丘比特與普賽克」的神話，也向新古典主義大師、雕塑家Antonio Canova致敬。巨大的顏料管從高空降下，底下是各式角色，代表各時期的歷史文化。

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運開幕典禮，展現義大利美學和文化底蘊。美國流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在滿場8萬名觀眾見證下，演唱義大利經典名曲《Volare》（飛翔）。

這是冬奧史上首次由2個城市主辦，分別在象徵現代的米蘭，與有著高山的科爾蒂納，透過演出連結城市與自然，傳達自古至今人類與自然的拉距，最後尋求平衡點。

運動員入場，我國代表團在第81順位入場，花滑選手李宇翔擔任掌旗官。科爾蒂納等另3個賽區遠端連線入場，雪車選手林欣蓉是科爾蒂納賽區的掌旗官。

冬奧花式滑冰國手李宇翔表示，「把自己國家的旗子拿在手上的那種感覺，我覺得非常特別。」

冬奧女子雪車國手林欣蓉則說：「真的很開心，但手有點太痠了，我拿著旗子這樣揮揮揮。」

開心第2次參加冬奧，林欣蓉還和隊友們巧遇美國饒舌歌手Snoop Dogg 狗爺。

而開幕式後將展開賽程，台美混血的余睿將率先在越野滑雪登場，她是台灣史上第一位登上冬奧的女子越野滑雪選手。

運動部表示，本屆冬奧台灣取得8席正式資格，9位選手將參賽，比照夏季奧運規格，全面支援後勤，在4個賽區配置隊醫和防護員等完整團隊，讓選手能全力拚戰。