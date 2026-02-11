2026冬奧星光熠熠！ 美國滑雪男神大圈粉

這屆冬奧不只是在比誰拿獎牌，更像是把整座山變成大型「視覺誘惑現場」。（示意圖／Pexels）





2026年冬季奧運正式登場，從違反地心引力的雪坡，到冰冷高速的競速賽道，這屆冬奧不只是在比誰拿獎牌，更像是把整座山變成大型「視覺誘惑現場」，媒體與運動迷紛紛聚焦在這些顏值魅力金牌等級的雪地男神、女神。冬奧場外也傳出意外，有運動員控訴，辛苦領到的獎牌竟然出現斷裂、缺角，甚至是整塊裂開的災情。

美國隊自由式滑雪選手霍爾：「嘿大家好，我是艾力克斯霍爾，一名自由式滑雪運動員。」

帥氣迷人眼睛濃眉大眼，2026美國冬奧隊自由式滑雪王牌Alex Hall，招牌就是把高難度動作拉好拉滿，依舊能散發毫不費力的，心動魅力。明星等級的酒窩俐落下顎線，加上獎牌規格的肌肉線條，讓這位美國選手，把好萊塢笑容與亡命高手氣場完美融合，讓人忍不住迷失在他的眼睛裡，2026冬奧不只帥哥還有美女。

美國隊單板滑雪U型場選手克蘿伊金：「我熱愛剛下的雪，但沒什麼比新鮮空氣，更讓我的思緒豁然開朗。」

毫不費力的酷女孩氣場全開，如果半管滑雪有王冠，那就只會戴在Chloe Kim頭上，把半管變成自家後院，歷史級勝利主角臉外型，讓她不只是贏得獎牌，更直接征服網路，不過正當全球觀眾，沉浸在帥哥美女的魅力時，忙著看帥哥美女，場外還有突發狀況。

奧運如火如荼進行，不過近日接連傳出獎牌品質出問題，至少四名獲獎運動員的獎牌，出現緞帶斷裂獎牌缺角，甚至裂開災情，就連獎牌也扛不住，選手們的盛世美顏。

