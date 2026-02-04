冬奧2026懶人包：台灣選手有誰？轉播哪裡看？今年看點有哪些？
冬奧2026將於2月6日在義大利米蘭揭開序曲，今年首度將滑雪登山納入正式項目，備受各界矚目。此外，本次冬奧有10名台灣選手出賽，創下1988年卡加利冬奧以來，陣容最大的紀錄。究竟冬奧有哪些運動？比賽場地在哪裡？冬奧轉播怎麼收看？台灣有哪些選手參與？冬奧賽事又有哪些看點？Yahoo新聞編輯室帶你一文掌握，一起來為台灣小將喊聲加油打氣！
相關新聞》冬奧2/6開幕 米蘭選手村開箱 健身房、24小時餐廳、遊戲室全到位
冬奧2026日期、地點為何？
第25屆冬季奧林匹克運動會（以下簡稱冬奧）將於2月6日至2月22日，在義大利米蘭（Milan）和科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）舉行，賽期共計17天，開幕式將在米蘭聖西羅體育場舉行，閉幕式則選在科爾蒂納著名的維羅納競技場進行。
冬奧2026有哪些運動？比賽場地在哪裡？
冬奧2026將進行116項獎牌賽事，涵蓋16項運動，包括阿爾卑斯式滑雪、冬季兩項、雪車、空架雪橇、雪橇、冰石壺、冰球、花式滑冰、短道競速滑冰、競速滑冰、越野滑雪、自由式滑雪、北歐混合式滑雪、跳台滑雪、單板滑雪及滑雪登山。
中華奧林匹克委員會指出，冰上運動大多在米蘭進行，雪上運動則分布於科爾蒂納、瓦爾泰利納（Valtellina）與瓦爾迪菲耶梅（Val di Fiemme）等阿爾卑斯山區場地，賽事範圍將橫跨北義大利350公里遠。
冬奧2026台灣參賽選手有哪些？
運動部公布，本屆台灣取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及單人雪車、雙人雪車、空架雪車等七種競賽項目，一共九席、十名選手的參賽資格，突破上屆紀錄。其中，花式滑冰是睽違多年再次獲得參賽資格，女子雪車則是我國首度獲得參賽資格項目。
你一定想知道，冬奧台灣參賽選手有哪些？以下依照不同的運動項目（大分類）、運動種類（細分類）列出，提供讀者朋友參考，讓我們一起為台灣選手加油打氣！
【滑冰】
花式滑冰（男子）：李宇翔 Li, Yu-Hsiang
大道競速滑冰（女子）：陳映竹 Chen, Ying-Chu
【滑雪】
阿爾卑斯式滑雪（男子）：張天將 Chang, Troy Samuel
阿爾卑斯式滑雪（女子）：李玟儀 Lee, Wen-Yi
越野滑雪（男子）：李杰翰 Lee, Chieh-Han
越野滑雪（女子）：余睿 Velicer, Sophia
【雪車】
雪車（女子單人）：駕駛手林欣蓉 Lin, Sin-Rong
雪車（女子雙人）：駕駛手林欣蓉 Lin, Sin-Rong、推車手梁宥婕 Liang, Yu-Chieh、推車手林頌恩 Lin, Song-En
雪車（空架雪車）：彭林煒 Peng, Lin-Wei
冬奧2026台灣賽事哪天、幾點登場？
想關注賽事、幫台灣好手吶喊嗎？首先你要知道台灣賽事的時間。Yahoo新聞編輯室參考愛爾達轉播表，列出台灣小將們的出賽時間，推薦讀者朋友們筆記起來！
冬奧賽事轉播哪裡可以看？
了解賽事時間後，讀者朋友可以透過電視或網路兩種方式，收看轉播。由於義大利時間比台灣慢七小時，多數熱門決賽會落在台灣時間的傍晚、深夜，相當適合下班後觀賽哦！
【電視】
中華電信MOD：愛爾達體育1～4台（CH200～203）和專屬冬奧頻道。
【網路】
愛爾達電視ELTA.tv：官方轉播總代理，設有「冬奧專區」全程直播。
Hami Video：中華電信獨家合作，支援4K高畫質，手機可以隨時收看。
冬奧看點有哪些？
這場冬奧除了運動競技本身，還有不少值得關注的看點，包含新項目首度亮相、性別平等進步、明星選手出賽、開幕儀式創新等多樣亮點，以下帶各位了解。
新項目首度亮相
跟2022年北京冬奧相比，2026冬奧賽事新增了八個項目、取消一個項目、替換一個項目，當中最受矚目的莫過於首度納入正式項目的滑雪登山（Ski Mountaineering），將專業的滑雪技能訓練與登山探索結合，內含爬升、轉換、下滑等技巧，是本屆一大亮點。
冬奧2026有所變動的項目包括：
登山滑雪（新增）：男子、女子。
雪車：設鋼架雪車混合團體。
雪橇：增設女子雙人雪橇，將原雙人雪橇（混合性別）改為男子雙人雪橇。
滑雪：增加自由式滑雪雪上技巧男子和女子雙人項目及跳台滑雪女子項目，取消高山滑雪混合團體項目。
性別平等進步
女子雙人雪橇、混合團體鋼架雪車的加入，使得女子比賽數量創歷屆新高，且女性運動員比例達到47%，創下冬奧歷史新高，也讓冬奧2026成為史上性別最平衡，且能體現性別平等進展的一次。
明星話題選手出賽
冬奧2026有不少引人注目的選手與故事。例如今年已41歲的美國滑雪女王林賽·沃恩（Lindsey Vonn），在本次第五度征戰冬奧前夕宣布，她的左膝因摔傷前十字韌帶撕裂，即便如此，她仍決心努力征戰賽場不言退，不屈不撓的精神備受肯定。
延伸閱讀》五次征奧之路多艱險 沃恩韌帶撕裂不言退堅毅精神定義奧運真諦
冰球項目中，北美國家冰球聯盟（NHL）球員在缺席兩屆冬奧（12年）後，重磅回歸冬奧賽場。加拿大冰球球星康納·麥大衛（Connor McDavid）將首度站上奧運舞台，和躋身冰球史上最偉大五位球員之列的傳奇名將悉尼·克羅斯比（Sidney Crosby）組成夢幻聯軍，成為全球球迷引頸期盼的賽事。
2022年北京冬奧中，年僅18歲、美國出生、歸化中國的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊摘下雙金，成為話題人物。冬奧2026她將再度披上中國戰袍，爭取衛冕冬奧金牌。
延伸閱讀》去年收入2310萬美元 米蘭冬奧谷愛凌將代表中國參賽
花式滑冰項目中，年僅21歲、人稱「四周跳之神（Quad God）」的俄羅斯裔選手伊利亞·馬里寧（Ilia Malinin）等新秀，可能帶來技術性的突破，同樣備受期待。
開幕儀式創新
冬奧2026破天荒由雙主城米蘭、科爾蒂納丹佩佐聯合主辦，這是冬奧史上首次由兩個城市聯合冠名主辦。開幕式將於米蘭聖西羅球場進行，米蘭、科爾蒂納丹佩佐，會同時有奧運火炬點燃，並同步熄滅。這也是冬奧第一次在兩個不同地點，同步點燃並同步熄滅兩座主火炬。
另一個看點是，閉幕式將選在有2000年歷史的古羅馬建築「維羅納圓形競技場」舉行，這是奧運史上首此將閉幕式選在世界文化遺產舉辦。把千年古蹟作為現代奧運舞台，既展現歷史傳承及藝術美感，也象徵著體育精神在歷史長河中的地位。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※2026 第 25 屆米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（中華民國奧林匹克委員會）
※前進2026米蘭冬奧 我國9席參賽資格突破上屆紀錄（運動部）
※轉播表（愛爾達）
※2026 冬季奧運會新增 8 個比賽項目（中華民國奧林匹克委員會）
※Sidney Crosby Can Cement His Status As Canada's Greatest Men's Olympic Hockey Player Ever（Yahoo Sports）
