2026凱基投資展望高峰會 解析AI投資新熱潮

▲「2026凱基投資展望高峰會」出席者合影。

凱基銀行瞄準高資產客戶財富管理需求，今（21）日舉辦「2026凱基投資展望高峰會」，邀請超過百位高資產客戶參與，並集結產研界重量級專家，從總體經濟出發，解析AI投資熱潮、虛擬資產與另類投資等的新興型態金融，不僅為高資產客群多面向剖析2026年資產配置布局，亦展現凱基銀行深耕財富管理領域的企圖心。

「2026凱基投資展望高峰會」特別邀請金管會銀行局局長童政彰親臨開場致詞，期許銀行業針對高資產客戶提供私人銀行、家族辦公室等全方位金融服務之餘，能從利他的角度，在協助企業接班的過程，讓企業思考如何承擔更多的企業社會責任，進而建立典範的轉移。凱基銀行個人金融總處總處長王開平擔任峰會引言人表示，在主管機關大力推動亞洲資產管理中心之下，台灣在資產管理業務及服務上不僅能與國際接軌，金融機構更可針對高資產客群的需求，提供更多元及創新的金融商品。凱基銀行針對高資產客群，整合集團資源，推出私人銀行服務，並將服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，打造一站式的財富管理服務，並透過關係企業「中華開發資本」在台灣創投的優勢，滿足高資產客戶對私募股權投資的需求，升級高資產客戶財管服務。

「2026凱基投資展望高峰會」從總體經濟出發，洞悉2026 經濟結構的關鍵轉折與新資產配置，中華經濟研究院院長連賢明就高利率長期化下的全球經濟節奏分析2026景氣走勢；凱基投信投資長歐陽渭棠以「資產重塑新亮點–AI浪潮新契機與資產配置」為題，解析2026年人工智慧（Artificial Intelligence, AI）大爆發之下資產配置建議。凱基銀行財富管理處處長鄧志豪則共同深入研討2026年投資前瞻，從總經看投資策略、資產配置及布局重點，現場互動熱切。

針對高資產客戶關注的虛擬資產與另類投資等的新興型態金融，Tether機構客戶商務發展總監陳君岳從國際關係面、市場發展面及在AI推進三面向談穩定幣發展新紀元。中華開發資本王仁中資深協理則從AI發展來看台美合作的機會，並分享目前美國資本市場變化及可掌握的價值鏈錨點，探討私募資本如何從投資到共創，引領亞洲產業成長；開發創新管顧總經理郭大經則從創投及私募基金的視角，剖析數位資產在另類投資中的配置價值，並強調藉由金融科技母基金引進國際資本，能有效補足本土新創全球化的缺口，進而優化長期報酬潛力，引領高資產客群進入資本新秩序。

凱基銀行響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標，針對高資產客戶推出多項創新服務與產品，包括外幣授信與客製化結構型商品，滿足高資產客戶的資金調度靈活度與投資需求、以本人持有的金融資產組合為擔保，辦理金融資產組合融資(Lombard Lending) 服務，並涵蓋香港及未來海外分行、受理客戶申購未具證券投資信託基金性質的產品、以保險契約為擔保，提供保單質押與保費融資方案、跨境金融業務等服務。此外，也推動私人銀行業務發展策略，提供超高淨值及高淨值客戶完整尊榮的服務體驗、針對企業客戶推出家族辦公室及加強財富管理解決方案和諮詢業務，打造一站式資產管理平台，升級高資產客戶財管服務。

凱基銀行「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，未來將持續深化私人銀行服務能量，成為高資產家庭在財富、事業與家族發展上的長期夥伴。