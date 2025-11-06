2026出征新北？李四川喊為蘇巧慧加油：輝達進駐比選舉重要

蔣萬安、李四川日前連袂視察公館圓環。台北市政府提供



民進黨選對會決定徵召提名立委蘇巧慧參選新北市長，國民黨可能對手、台北市副市長李四川今（6日）表示，恭喜屏東女兒蘇巧慧被民進黨提名，「我也為她加油」，現在的工作「輝達絕對比選舉重要。」

民進黨選對會昨決議向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026新北市長，將待中執會確認後進行徵召。新北市議長蔣根煌透露，李四川將在處理輝達台灣總部告一段落後宣布代表國民黨參選新北市長，最快月底宣布。

李四川上午陪台北市長蔣萬安參加遠見高峰會，媒體詢及，有無可能在明年春節確認與輝達簽約後宣布參選，到新北市政府上班？李四川笑著表示，他已經在新北市政府上班八年了，接著表示，他要恭喜屏東的女兒蘇巧慧將被民進黨徵召，「我也為她加油」。

對於蔣根煌透露，待輝達總部處理告一段落，李四川就會宣布備戰新北，最快月底明朗。李四川受訪說，不知道從哪裡來的訊息，謝謝議長的期待與鼓勵，現在先把輝達做好，選舉的事情沒有比輝達進駐台灣、進駐台北重要。

蔣萬安被問到2026是否和李四川聯袂選雙北則首度鬆口，「還有一段時間，現階段全力拚市政。」

