2026初選白熱化！民進黨「高雄市、台南市、嘉義縣」政見發表會日期敲定

備戰2026縣市首長提名，民進黨三個初選地區高雄市、台南市、嘉義縣即將舉行政見發表會，規劃於12/27、1/3、1/4舉辦；另外，民進黨中央下週三會再舉行選對會、中執會，預料再敲定幾個縣市首長人選。

民進黨今日表示，針對2026年高雄市市長、台南市市長、嘉義縣縣長提名政見發表會，相關時程說明如下。

民進黨指出，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間八點至九點三十分，由三立電視台承辦；高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午兩點至四點，由民視電視台承辦；嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午兩點至三點，由民視電視台承辦。

另外，下週三民進黨將舉行選對會、中執會，預料會再敲定幾個縣市首長候選人。

