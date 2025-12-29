2026別再穿錯色！雙子天空藍、摩羯深棕、巨蟹月光銀…12星座幸運色曝光

（圖／品牌提供）

走進全新2026年，12 星座迎來一場關於生活節奏、人生選擇與自我定位的全面校準期，「穿對顏色」就是最簡單、也最時髦的開運方式。每一種星座幸運色，其實都藏著你的年度關鍵字，顏色選對了，氣場自然就開了，想讓好運走在你前面？那就先從衣櫃顏色開始！

牡羊座—火焰紅

天生充滿衝勁與活力的牡羊座，2026年的幸運色是能激發內在力量的火焰紅。紅色代表熱情、決心與行動力，能強化領導氣場，帶來靈感與勇氣，是在新的一年裡、勇往直前的最佳戰袍。

廣告 廣告

KENZO WINTER 限定紅色針織連帽上衣，self-portrait Red Pearl Trim Knit Midi Dress（圖／品牌提供）





金牛座—森林綠

穩重務實、追求質感生活的金牛座，年度色彩圍繞在「安定」與「豐盛」。森林綠代表著成長、財富與大地的滋養，能幫助在財務上做出更明智的決策，帶來身心安定的力量。

KENZO WINTER 限定墨綠色KALI連帽外套，A.P.C. 經典LOGO墨綠ALIX圍巾（圖／品牌提供）





雙子座—天空藍

聰慧靈巧、善於變通的雙子座，幸運色是能提升溝通與表達能力的天空藍 。色色代表清晰的思緒、邏輯與真誠的交流，能注入愉悅與好奇心，讓點子閃閃發光。

self-portrait Blue Pearl Trim Knit Mini Dress，agete波弧海藍寶石戒指（圖／品牌提供）





巨蟹座—月光銀

溫柔細膩、重視家庭情感的巨蟹座，年度色彩能給予安全感與呵護。月光銀象徵著內在的直覺、平靜與療癒，能守護內心世界，並提升人際間的溫暖和諧。

KENZO WINTER 限定銀色箔飾 KALI 針織開襟衫，agete 鉑金香根芹鑽石戒指（圖／品牌提供）





獅子座—帝王金

自信耀眼、天生具備舞台魅力的獅子座，2026年的幸運色充滿奢華感。帝王金是光芒的放大鏡，代表著成功、權力與尊貴，能提升智慧與影響力。

self-portrait Champagne Rhinestone Maxi Dress，Les Néréides 愛樂而生-花絲皇冠耳環（圖／品牌提供）





處女座—海軍藍

細心周到、追求完美的處女座，年度色彩著重於「效率」與「清晰」。沉穩的海軍藍代表著理性、專注與紀律，能幫助更有條理地面對工作，是打造精準風格的基石。

self-portrait Navy Guipure Lace Midi Dress，A.P.C.角落LOGO深藍毛衣（圖／品牌提供）





天秤座—開心果綠

優雅迷人、追求和諧平衡的天秤座，幸運色是能提升美感與關係的色彩。開心果綠代表著清新、療癒與平衡，能帶來心靈的寧靜，在社交場中如魚得水。

GANNI 絨面馬海毛混紡深 V 領針織上衣-尼羅河綠，KENZO LUCKY ME 杏核綠短版連帽上衣（圖／品牌提供）





天蠍座—深酒紅

神秘內斂、擁有強大洞察力的天蠍座，年度色彩展現出深度與力量。深酒紅代表著蛻變、激情與掌控，能激發內在的變革力量，帶來強大的氣場與魅力。

self-portrait Burgundy Satin Flower Midi Dress，A.P.C. VERA 荔枝皮深紅HOBO包 （圖／品牌提供）





射手座—活力粉

樂觀開朗、熱愛自由探索的射手座，幸運色是充滿創意與啟發的活力粉。粉色不只是浪漫，更象徵著樂觀、社交魅力與無窮的生命力。鼓勵保持開放、積極的態度，為探索旅程增添好運與人氣。

ISABEL MARANT 水洗丹寧粉色寬鬆牛仔外套，GANNI Bou Crushed 迷你斜背包-銀粉（圖／品牌提供）





摩羯座—深棕色

堅毅自律、目標明確的摩羯座，年度色彩是能支持實踐野心的基礎色。沉穩的深棕色代表著專業、責任與根基，能穩定決心、為事業注入成熟與成功的渴望。

ISABEL MARANT 皮革工藝紅磚色羊皮騎士外套，ISABEL MARANT OSKAN HOBO SOFT 深褐色流蘇肩背包（圖／品牌提供）





水瓶座—柔霧白

獨立創新、充滿人道主義精神的水瓶座，幸運色是極具包容性與未來感的柔霧白 。白色象徵著純淨、開放與清晰的思維，過濾雜亂的資訊、激發創意火花，並在群體中保持獨特的魅力。

self-portrait White Fine Lace Satin Maxi Dress，ISABEL MARANT 城市休閒米白色百褶裙（圖／品牌提供）





雙魚座—明亮黃

溫柔多情、充滿藝術家氣息的雙魚座，年度色彩能注入強大的樂觀與能量。明亮黃象徵著希望、陽光與愉悅，能平衡過於感性的心靈，並提升創造力和正向力量。

ISABEL MARANT 混色麻花米黃色針織毛衣，NOJESS 雙色湖光戒指（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

限時免費下載！精品貼圖大戰開打：Dior把熊大&兔兔變時髦、卡地亞幼豹可愛到犯規…聊天質感直接升級

寒流來襲不用怕！保暖神器推薦：4款時髦羽絨外套清單，輕盈、蓬鬆又超有型

日本男神木村拓哉新廣告帥炸！戴上多焦點眼鏡、視力顏值同步升級，秒變逆齡王