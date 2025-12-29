2026別再穿錯色！雙子天空藍、摩羯深棕、巨蟹月光銀…12星座幸運色曝光
走進全新2026年，12 星座迎來一場關於生活節奏、人生選擇與自我定位的全面校準期，「穿對顏色」就是最簡單、也最時髦的開運方式。每一種星座幸運色，其實都藏著你的年度關鍵字，顏色選對了，氣場自然就開了，想讓好運走在你前面？那就先從衣櫃顏色開始！
牡羊座—火焰紅
天生充滿衝勁與活力的牡羊座，2026年的幸運色是能激發內在力量的火焰紅。紅色代表熱情、決心與行動力，能強化領導氣場，帶來靈感與勇氣，是在新的一年裡、勇往直前的最佳戰袍。
金牛座—森林綠
穩重務實、追求質感生活的金牛座，年度色彩圍繞在「安定」與「豐盛」。森林綠代表著成長、財富與大地的滋養，能幫助在財務上做出更明智的決策，帶來身心安定的力量。
雙子座—天空藍
聰慧靈巧、善於變通的雙子座，幸運色是能提升溝通與表達能力的天空藍 。色色代表清晰的思緒、邏輯與真誠的交流，能注入愉悅與好奇心，讓點子閃閃發光。
巨蟹座—月光銀
溫柔細膩、重視家庭情感的巨蟹座，年度色彩能給予安全感與呵護。月光銀象徵著內在的直覺、平靜與療癒，能守護內心世界，並提升人際間的溫暖和諧。
獅子座—帝王金
自信耀眼、天生具備舞台魅力的獅子座，2026年的幸運色充滿奢華感。帝王金是光芒的放大鏡，代表著成功、權力與尊貴，能提升智慧與影響力。
處女座—海軍藍
細心周到、追求完美的處女座，年度色彩著重於「效率」與「清晰」。沉穩的海軍藍代表著理性、專注與紀律，能幫助更有條理地面對工作，是打造精準風格的基石。
天秤座—開心果綠
優雅迷人、追求和諧平衡的天秤座，幸運色是能提升美感與關係的色彩。開心果綠代表著清新、療癒與平衡，能帶來心靈的寧靜，在社交場中如魚得水。
天蠍座—深酒紅
神秘內斂、擁有強大洞察力的天蠍座，年度色彩展現出深度與力量。深酒紅代表著蛻變、激情與掌控，能激發內在的變革力量，帶來強大的氣場與魅力。
射手座—活力粉
樂觀開朗、熱愛自由探索的射手座，幸運色是充滿創意與啟發的活力粉。粉色不只是浪漫，更象徵著樂觀、社交魅力與無窮的生命力。鼓勵保持開放、積極的態度，為探索旅程增添好運與人氣。
摩羯座—深棕色
堅毅自律、目標明確的摩羯座，年度色彩是能支持實踐野心的基礎色。沉穩的深棕色代表著專業、責任與根基，能穩定決心、為事業注入成熟與成功的渴望。
水瓶座—柔霧白
獨立創新、充滿人道主義精神的水瓶座，幸運色是極具包容性與未來感的柔霧白 。白色象徵著純淨、開放與清晰的思維，過濾雜亂的資訊、激發創意火花，並在群體中保持獨特的魅力。
雙魚座—明亮黃
溫柔多情、充滿藝術家氣息的雙魚座，年度色彩能注入強大的樂觀與能量。明亮黃象徵著希望、陽光與愉悅，能平衡過於感性的心靈，並提升創造力和正向力量。
看更多 CTWANT 文章
限時免費下載！精品貼圖大戰開打：Dior把熊大&兔兔變時髦、卡地亞幼豹可愛到犯規…聊天質感直接升級
寒流來襲不用怕！保暖神器推薦：4款時髦羽絨外套清單，輕盈、蓬鬆又超有型
日本男神木村拓哉新廣告帥炸！戴上多焦點眼鏡、視力顏值同步升級，秒變逆齡王
其他人也在看
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
年底最硬一週！唐綺陽示警「兩派對立加劇」12星座運勢一次看
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布12月29日至1月4日的本週星座運勢，指出整體星象受到魔羯座能量主導，包括魔羯星群發揮影響、水星移入魔羯座，以及魔羯座與木星形成對分相位。唐綺陽分析，在魔羯星群作用下，社會氛圍偏向務實嚴肅，許多人忙著歲末整理與迎接新年，同時也感受到責任加重、壓力上升，整體局勢容易受到大型企業或高層決策牽動。週五之前水星仍停留在射手座，討論焦點多集中於海外與國際相關議題；待週五水星進入魔羯座後，思考與溝通方式轉為理性踏實，做事更講求步驟與規劃，對達成目標的決心也隨之增強。此外，魔羯座對分木星，容易引發立場分歧，不同價值觀相互碰撞，使部分人產生不安與壓迫感。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026年「3星座」最好運！名利雙收 桃花綻放
2026年「3星座」最好運！名利雙收 桃花綻放EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 1
12生肖一周運勢！3生肖財運提升 屬龍沒事少出門
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖一周運勢籤詩，其中，生肖虎、蛇、馬財運顯著提升、逢凶化吉、否極泰來；另外，只有生肖龍是「大凶」，建議沒事少出門。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
12星座本周運勢〈12.28~01.03〉
【牡羊座】致勝技巧：保守秘密，勿嚼舌根。【金牛座】致勝技巧：循序漸進，水到渠成。【雙子座】致勝技巧：運動健身，精力充沛。【巨蟹座】致勝技巧：抒解壓力，反省自我。【獅子座】致勝技巧：積極應對，搶佔先機…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 2
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1229-0104
文 / 李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤地萃 眾志成城、水到渠成。表示獲眾人之力而有所成就、集思廣益之象，此時須注意 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心
生活中心／綜合報導12月28日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。感情方面，天蠍座、天秤座獲愛神眷顧，有機會更進一步，但射手座須遠離「錯的人」；財運方面，天蠍座可掌握投資機會，提醒摩羯座、雙魚座投資需謹慎，做好風險管理。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【風象星座運勢】12/28 雙子座慎選朋友、天秤座按部就班、水瓶座謹言慎行
風象星座今日運勢 (上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看) ★雙子座：別人可能試圖影響你的看法或洩漏你的秘密。慎選朋友。能賺能花。 ★天秤座：容易因人引爆情緒，避免完美主義壓垮自己或家人。按部就班即可。 ★水瓶座：謹言慎行，避免出錯或爭執。出門前須做好準備，午後將轉為忙碌。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」
2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。台灣今年爆發建商倒閉潮，倒閉潮更擴大至台北市大安區。對此，富品集團董事長曾富瑋證實，又有建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 13 小時前 ・ 28
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 1
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 27
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 64
道奇日籍三本柱裡當大哥？大谷透露「2位小弟」超隨意！笑回：完全沒這回事
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」不僅是隊友，更是球迷眼中的感情親近的「三兄弟」，不過其中年紀最長的大谷翔平卻透露，其實年紀比他小的山本由伸和佐佐木朗希，其實根本沒有把他當作「大哥」看待，甚至大谷還吐槽：「這兩人都很隨意，尤其是由伸。」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2