2026到日本跨年！日旅達人列3點叮嚀

▲週三就是2025最後一天，不少民眾選擇到日本旅遊跨年。（圖／翻攝自JNTO）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將來到尾聲，有部分民眾會選擇到國外跨年感受不同氣氛，日本也是熱門國家之一，不過，旅日達人林氏璧提醒，年末年始這段時間前往日本的朋友，要注意很多商店都沒有營業，以及日本流感還是有一定在流行的狀態，「特別是九州，四國和山陰山陽」，且這段時間可能很多診所也休息，加上病患很多可能就醫更困難，建議大家可以從台灣就準備一些感冒藥物以備不時之需。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文，列出要給旅客的3個叮嚀，他表示，年末年始這段時間前往日本的朋友，要注意很多商店都沒有營業。排美食要注意，最好隨遇而安，不要存著要吃名店的想法，因為過年期間很多店不會開喔。而這並不一定在官網或Tabelog上會一一記載清楚。「我有非常多次1月在餐廳碰壁的經驗，有些店家就在門口貼一口氣休到1月10幾號什麼的」。

廣告 廣告

第二是，多半百貨公司或購物商場會在1月2日開門，開始販賣福袋還有冬季折扣。日本百貨公司不像台灣隨時都有折扣，一年主要就是兩次折扣，直接打到骨折！七月夏換季，一月冬換季。直接（或分兩段）下換季折扣20~70%off（折扣幅度各品牌不同），不像在台灣是慢慢下折扣。

第三是，他常提醒大家的，日本流感還是有一定在流行的狀態，特別是九州，四國和山陰山陽。而在這段時間可能很多診所也休息，且病患很多可能就醫更困難，建議大家可以從台灣就準備一些感冒藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2台旅客大阪轉機安檢被搜出違禁品 長榮航：日本執法單位處理

旅日注意！京都伏見稻荷大社驚傳熊出沒 警車到場急拉封鎖線

「基隆─石垣島」渡輪時刻、票價被罵爆 旅日達人不解：很盤嗎？