2026刷卡攻略2／國內3.5%、國外4.5%還找得到 2026信用卡現金回饋懶人包

2026年市場真正「現金回饋、好用又直觀」的信用卡已屈指可數。過去動輒無上限的高現金回饋幾乎退場，銀行更傾向以條件式回饋與帳戶綁定，精準控制成本。不過，對不想研究點數兌換、只想把回饋當現金花用的小資族而言，市場上仍有少數值得關注的選擇。

談到信用卡最受歡迎的權益，當屬無腦刷現金回饋了，但隨著信用卡權益逐年縮水，類似權益越來越少。不過仔細找找，還是有銀行堅持在刷卡回饋的市場上耕耘，對小資族尤其有利。

信用卡達人寶可孟表示，若要選若以「好用、直覺、不挑通路」為標準，2026年現金回饋表現最突出的仍是永豐銀行DAWHO現金回饋卡。寶可孟表示，市場調整回饋時，永豐銀也會調整，但在現金回饋這權益上，算是所有銀行中堅持下去的，「多數銀行現金回饋是下月折抵帳單，但只有永豐銀回饋到銀行帳戶內，現金回饋真的變成錢。」

不過，這張卡設有一個必要條件，必須具備「大戶等級」。也就是與永豐銀行有10萬元以上的資金往來。最簡單的方式，就是將10萬元放入大戶數位帳戶，在符合條件下，大戶卡可提供國內3.5%、國外4.5%的現金回饋，當中國內1%、國外2%的現金回饋沒有上限。

如果希望在有限刷卡額度內追求最高回饋，則可考慮台企銀行永續生活卡。這張卡並非完全無腦，但對小資族而言門檻不高、回饋結構清楚。只要同時擁有台企銀行的台外幣帳戶，並使用Hokii數位帳戶扣繳卡費，原本的 國內0.5%、國外1.5%現金回饋，可再加碼2%，達到 國內2.5%、國外3.5%。

需要注意的是，每期帳單回饋上限為500 元，等於每月刷25,000元內都能吃滿高回饋，對刷卡金額不大的族群而言，相當實用。

最後則是匯豐銀行Live+卡，一般消費提供0.88%現金回饋，若搭配匯豐帳戶扣繳信用卡費，還可再加碼1%，合計1.88% 回饋，加碼部分每月上限為200元，等於約2萬元刷卡額度。值得一提的是，Live+卡的回饋是以「現金點」形式發放，但能無門檻1:1兌換折抵帳單或轉換哩程，想要換機票、或折抵刷卡金都很適用。

精選無腦刷現金回饋信用卡

資料來源：各銀行官網

