2026前哨戰？賴清德最新民調藏隱憂 高雄人滿意度曝光

2026年高雄市長選舉年底登場，選戰氣氛已提前升溫。民進黨在初選民調中勝出的立委賴瑞隆，將對上國民黨立委柯志恩，藍綠對決態勢明確。在總統與市長同為民進黨執政的情況下，現任執政者的施政滿意度，被視為影響選情的重要指標。結果可以看到，高雄市民對賴清德施政仍以滿意居多，但「研究所以上學歷者」則出現不滿意高於滿意的情況。

根據《新頭殼》（Newtalk）今（2）日公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的高雄市政民調，結果顯示，高雄市長陳其邁的施政表現獲得高度肯定，整體滿意度（非常滿意與還算滿意合計）高達75.5%，不滿意者僅16.9%，顯示其施政基礎穩固。

民調詢問「整體來說，您對陳其邁就任以來的施政表現是否滿意？」結果顯示，38.6%受訪者表示「非常滿意」，36.9%認為「還算滿意」，合計達75.5%；另有11.7%不太滿意、5.2%非常不滿意，7.6%未表態。

進一步交叉分析政黨傾向可見，民進黨支持者對陳其邁施政滿意度高達97.5%；民眾黨支持者也有53.3%表示滿意；至於國民黨支持者，滿意度雖略低於不滿意度，但差距僅2.2個百分點，呈現44.0%滿意、46.2%不滿意的拉鋸局面。

從族群結構來看，各主要族群對陳其邁施政的滿意比例皆超過六成五。其中，20至49歲族群及大學學歷者的滿意度高於全市平均；相對而言，50至69歲族群，以及專科與研究所以上學歷者，不滿意度略高於全市。整體顯示，陳其邁的施政表現，已成功吸引具大學學歷的年輕與壯年選民支持。

至於總統賴清德的施政表現，民調詢問「整體來說，您對賴清德總統就任至今的施政是否滿意？」結果顯示，19.6%非常滿意、34.1%還算滿意，合計53.7%給予正面評價；不太滿意與非常不滿意者合計為38.7%，另有7.6%未明確表態。

政黨傾向交叉分析指出，民進黨支持者對賴清德施政滿意度高達87.8%；無政黨傾向者的正負評價大致持平；至於藍、白支持者，不滿意度則分別高達78%與88.6%。

從基本資料分析，性別、年齡層與教育程度多數族群，對賴清德施政仍以滿意居多，但「研究所以上學歷者」則出現不滿意高於滿意的情況。滿意度高於全市平均者集中在70歲以上及專科以下學歷族群；不滿意度偏高者則為男性、30至59歲族群及大學以上學歷者，呈現教育程度愈高、不滿意度愈高的趨勢。

該民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

