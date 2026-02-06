「2026創業熱潮」 專家提醒貸款申請前先掌握5大關鍵

創業輔導講師王子娘（前排右四）教授創業貸款，建立口碑。（圖／王子娘提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】隨著 2026 年選前拚經濟政策全面加速，政府創業補助與政策性貸款再度成為中小企業與新創圈的關注焦點。不過，在「政策資金充沛」的樂觀氛圍下，市場也逐漸浮現部分潛在風險。

創業輔導講師王子娘指出，近期市場上出現多種標榜「提高過件率」、「成功後分潤」或「創業者不必親自出面」的貸款代辦模式，雖然表面上協助創業者節省時間與流程，但若缺乏充分了解，可能提高後續經營與查核風險。

她觀察到，不少創業者並非遭遇直接金錢損失，而是在尚未釐清相關責任的情況下，將公司帳務或營運資料交由第三方處理，進而影響企業信用與後續營運穩定性，甚至出現「資金到位，企業卻承擔更高風險」的情形。

王子娘提醒，政府貸款與補助本質上是制度支持，而非無條件資源，「取得資金的同時，也代表企業必須承擔相對應的經營責任。」

她進一步分析，隨著政策資金配置趨向精準化與成效可追蹤，銀行審查重點已逐步轉向企業實際經營能力。自 2026 年起，金融機構更加重視企業是否具備明確獲利模式、資金用途規劃、風險控管機制，以及可執行的還款計畫，而不再僅著眼於創業理念或企劃內容。

「銀行期待看到的是有人負責的營運模式，而非僅止於書面規劃。」她指出，部分創業者因對制度不熟或急於取得資金，容易忽略潛在風險，也讓部分創業者在資訊不足下提高決策不確定性。

創業者申請政府補助，要先規劃公司的營運獲利方式。（圖／王子娘提供）

她也提醒，凡是宣稱「保證核准」的說法，都與實際制度運作有所落差。所謂「成功後分潤」的合作方式，雖可降低前期負擔，但企業仍需自行承擔後續補件、查帳與維繫銀行信任等責任，創業者應審慎評估整體風險。

專家提醒：2026 年創業貸款五大風險警訊

為協助創業者提高警覺，王子娘整理出五項常見風險指標，提醒創業者在評估代辦服務時多加留意：

一、提前要求簽署分潤或抽成合約，名義包含顧問費、服務費等。

二、宣稱「保證過件」或「一定核准」。

三、要求創業者無須親自出面，全權交由第三方處理。

四、要求提供完整帳務資料、自然人憑證、不動產權狀、本票或不明用途文件。

五、以「大家都這樣做」淡化風險。

她強調，創業貸款能否順利核准，關鍵仍回歸企業基本面，包括可驗證的營運紀錄、合理的資金規劃、透明的財務結構，以及清楚的風險對策。

王子娘的學員與同學分享自己的創業貸款申辦過程。（圖／王子娘提供）

「只有願意為資金負責、踏實經營的企業，才能在市場競爭中長久發展。」

※本文內容為創業經驗與教育觀點分享，不涉及任何金融商品推介，亦不構成投資、借貸或財務建議，實際資金規劃仍應依個別企業狀況審慎評估。

