2026劫難年！ 親授12生肖改運祕法

你是否感覺到，近年來的世界局勢越來越不穩定？如果2025年讓你感到不安，那麼請做好心理準備，命理師廖美然示警，明年2026年是丙午火馬年，將會是「三元九運」中火勢最旺、最具破壞力的一年，特別要注意世界動盪、國內內鬥、裁員空屋、各種災難、身體疾病、宵小打劫、集會暴動與分手破局，總共8大危機。

烈火燎原：動盪將成新常態！

當丙午「火馬」之年降臨，天干地支皆屬火，火上加火，預示著能量的極度膨脹與衝突。廖美然沉重指出：「如果在乙巳年2025年已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇『種植防水流』、『六畜恐瘟疫』、『冬天不行船』、『青年多失卒』！」

這意味著，國與國之間的爭端將更趨白熱化，火山爆發、驚天地震等天災恐頻繁降臨，社會秩序也將面臨前所未有的挑戰！國內政黨鬥爭越演越烈，而職場上，女性的光芒將異常耀眼，成為中流砥柱。然而，隨之而來的可能是金融業的裁員潮、市場消費的緊縮，甚至連汽車、二手車市場都將籠罩在蕭條的陰影下，租屋空房數量更將直線攀升，經濟寒流凜冽刺骨。

廖美然特別提醒，這一年需高度警覺：火災、水災、山林野火、爆炸事件將如野火燎原，車禍、交通事故頻傳，甚至電力系統故障、大規模停電與玻璃爆裂事件，都可能成為日常！健康方面，史無前例的熱浪將引發熱衰竭、中風、心血管疾病，就連眼疾患者也會大幅增加。

社會治安更令人憂心忡忡，多重病毒肆虐、毒品氾濫、猝死案件攀升，毒駕、酒駕肇事層出不窮。最令人不安的是，集會暴動、打架傷害、隨機傷人事件增加，注意身邊安全、強暴事件增多，人與人情緒爆炸容易起衝突。

不只世界動盪：小心你的愛情與合作關係

全球大環境風雨飄搖，個人命運又將何去何從？廖美然將2026年定調為「分手年」，無論是纏綿悱惻的戀情、相守多年的婚姻、抑或是商業合夥關係，都將面臨前所未有的嚴峻考驗。離婚率飆升、情侶分手、企業合作破局的機率將大幅增加。

十二生肖2026年詳盡剖析

鼠： 沖太歲，水火相沖！感情巨變，但冬季出生者桃花旺盛，有望扭轉乾坤。

牛：害太歲，口舌是非多。謹言慎行，方能避免人際危機。

虎：事業運勢如虹，務必把握黃金機會，但切記遠離官司訴訟。

兔：斷捨離是今年主旋律，重整後貴人自然來，運勢將撥雲見日。

龍：遇喪門星，切記避免探病與前往喪家，多參與喜慶之事可化解血光之災。

蛇：太陽星高照！財運亨通，但務必財不露白，以免招惹是非。

馬：值太歲，安太歲保平安是首要之務。低調行事，關注身體健康，冬季出生者可名利雙收。

羊：逢六合星之喜！事業順利無阻，但切記遠離酒色，以免財富流失。

猴：遇天狗星，需特別留意口角與意外血光，凡事以和為貴。

雞：人脈網絡大開，桃花運旺盛，社交生活將多采多姿。

狗：逢三合財星進財，財源滾滾！但仍需防範意外災害，多參加喜事可消災解厄。

豬：紫微星臨門！行善積德將得神助，財運與好運將兼備而至。

馬年翻轉命運！超強開運與吸金祕法大公開

面對如此動盪的2026年，不能只有坐以待斃！廖美然建議：運用金色、白色、米白、棕色作為開運主色，特別是金色錢包，將是你招財利器！佩戴金卡心經、十二生肖開運金幣、琉璃擺飾或金虎鈴、金色飾品，都有助於消災解厄。居家布局上，南方五黃煞宜擺放琉璃飾品，西南方則可擺放金色招財貓、金色發財樹或聚寶盆，讓財氣在家中流轉。

更重要的是，保持居家清潔芳香！選用琥珀、檀香、降眞香、沉香等香氛淨化磁場，搭配瑜珈、靜坐冥想與柔和音樂，更能安定心神，提升正能量。

2026年招財進寶超強開運大吉日

農曆正月初三（最佳時辰：早上9時至10時59分、下午13時至14時59分），務必前往土地公廟拜拜，準備六顆橘子、六顆蘋果、桂圓糕、綠茶飲料、金色糖果及元寶巧克力，讓土地公為你點亮財路。

農曆正月初五（最佳時辰：早上9時至10時59分），更是「馬到成功」的超強開工大吉日，無論事業或財運，都能旗開得勝！

農曆正月初五或初九的午時（11時至12時59分），準備「168元銅板」（伍拾圓1枚、拾圓10枚、伍圓2枚、壹圓8枚），加入陰陽水（一半生水、一半熟水）煮沸15至20分鐘，冷卻後裝瓶保存。廖美然強調，此水能強力提升財運，吸金效果強勁！

2026年丙午火馬年，是挑戰，更是轉機！掌握廖美然的預言與開運妙法，你就能在動盪中尋得平靜，在變局中抓住契機，為自己和家人，佈局一個平安順遂、財運亨通的新年！

