2026動物行為暨生態研討會登場 林保署宣布獎助研究生研究每案最高10萬
記者鍾和風/高雄報導
2026「動物行為暨生態研討會」今（26）日於國立臺灣師範大學開幕，林業及自然保育署署長林華慶蒞會演講，並宣布為鼓勵保育研究與政策實務連結，已啟動「自然保育專題研究獎助計畫」，將公開徵求國內外大專院校碩、博士班研究生提出自然保育相關研究計畫，每案最高可獲新臺幣10萬元獎助，申請期限自即日起至115年4月30日止。
林保署宣布獎助研究生研究每案最高10萬。(圖／林業保育署提供)
動物行為暨生態研討會為國內自然生態研究領域的重要年度交流平台，2026年由國立臺灣師範大學生命科學系主辦，為期兩天的研討會共規劃4場專題演講、198篇口頭報告、252張壁報論文，以及10個論壇與工作坊，吸引約1,200位學者、研究人員及關注自然保育議題者參與。林業保育署除支持研討會經費，也在會中專場發表114年度研究成果，並同步對外說明今年啟動的研究生獎助計畫，鼓勵將研究成果實際應用於生態保育實務。
林華慶表示，生物多樣性保育治理不只是單純的物種或棲地保護理論探討，還必須結合在地社區生計發展與社會溝通，進而發展出有助於人與自然和諧共生的整合策略。因此保育政策研擬除了生態科學專業技術，也需仰賴社會與經濟學知識素養。此外，隨著棲地保育見效及人類活動範圍擴張，野生動物與人的接觸日益頻繁，透過研究獎助計畫支持更宏觀的生物多樣性研究，培育新世代自然保育研究人才，更能讓學術研究與保育實務及政策推動無縫接軌。
林華慶表示，林業保育署推出的「自然保育專題研究獎助計畫」，聚焦前瞻保育政策的相關研究主題，包含保育空間規劃、生態系服務功能評估、以自然為本的解決方案（NbS）、瀕危野生物保育、棲地經營管理、野生物資源利用管理、人獸衝突管理、傳統生態知識（TEK）研究應用，以及跨生態、經濟與社會面向之整合研究，期望透過未來獎助的研究成果，強化我國自然保育政策的深度與廣度。
林業保育署說明，該計畫獎助對象為國內、外大學或獨立學院碩、博士班研究生，每年擇優獎助至多10名，每人每年申請一案為限，每案最高可獲10萬元獎助；申請人應於期限內檢附申請表、研究計畫書等文件提出申請。案件將由林業保育署邀集署內、外專家學者，依研究內容與政策關聯性、可行性及預期貢獻等面向進行審查並公告結果。
相關申請資訊與規定，可參閱林業保育署官網公告「農業部林業及自然保育署獎助研究生辦理自然保育專題研究計畫作業要點」（網址：https://www.forest.gov.tw/0004548/0077746）。
