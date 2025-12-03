2026勞工生育補助上路！合計10萬元仍待預算審查

依「我國少子女化對策計畫」規劃，2026年起將再發給勞工生育補助至少8400元，並與生育給付合計達10萬元。（報系資料照）

依「我國少子女化對策計畫」規劃，2026年起將再發給勞工生育補助至少8400元，並與生育給付合計達10萬元，勞動部已訂定「勞工生育補助要點」於2026年1月1日生效，但目前各部會預算仍未付委審查，意謂勞工要領取可能要再等等。

依該要點指出，只要具中華民國國籍或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，其於中華民國2026年1月1日以後分娩或早產，並依勞工保險條例規定請領生育給付等條件可申請。補助金額則為勞工保險生育給付加計本補助，合計發給10萬元。

勞動部也在要點中指出，要點所需經費由公務預算支應，並於2026年度預算完成審議程序後動支，其後年度依預算法相關規定辦理。

