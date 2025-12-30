2026勞工與育兒補貼新制猛灑錢：符合「1資格」爽拿10萬元

生活中心／唐家興報導

2026育兒補貼、育嬰假大鬆綁，對想生小孩的上班族女性是一大福音。（示意圖／PIXABAY）

「2026 勞工新制、育兒補貼」全面上路！新的一年，不只物價在漲，政府也端出一連串「顧勞工、挺爸媽」的新措施，從最低工資調升、生育補助加碼，到育嬰假、家庭照顧假全面變彈性，不少上班族直呼「終於比較敢生、也比較請得了假」。到底有哪些重點，哪些你一定用得到？一次幫你整理清楚。

【最低工資再調升！月薪2萬9500元正式上路】

2026 年元旦起，最低工資再度調升：

1.月薪提高至29,500 元：

2.時薪調升至196 元。

勞動部指出，這波調整預估超過240萬名勞工受惠，特別是基層勞工、工讀生、兼職族，薪水「直接往上跳」，每月多出來的錢，至少能補貼餐費、交通費，減輕生活壓力。

【生一胎就有10萬元！生育補助正式加碼】

少子化嚴重，政府直接「拿錢出來」。2026 年起，只要符合勞保資格，每胎生育補助合計達 10 萬元，包含勞保生育給付與相關補助，一次到位。最大亮點是：「不用另外申請」、「2026 年 1 月 1 日後生產即適用」，不少準爸媽直言，雖然還不到「養得起小孩」，但至少「第一筆錢沒那麼痛」。

【育嬰留職停薪可「按日請」 爸媽終於不用硬撐】

過去育嬰留停一請就是一整段，讓不少家庭卻步。2026 年起制度大鬆綁：

1.育嬰留職停薪可按「日」申請：

2.父母合計最多60 日：

3.前 6 個月仍可領原薪資 8 成補助。

這代表什麼？孩子生病、臨時沒人顧，不必再硬請一整週，「今天需要就請今天」，彈性大幅提升。

【家庭照顧假、事假可按小時請，還不能扣全勤】

照顧小孩、陪家人看醫生，終於不用再「請一整天假」。2026 年起，家庭照顧假與照顧家人事假可按「小時」請假，更重要的是：雇主不得因此扣全勤獎金。

對許多上班族來說，這是「很小卻很關鍵」的改變，也讓照顧家庭不再等於被懲罰。

【病假權益再強化 請病假不再被當成原罪】

新制也同步強化病假保障：

1.短期病假不得任意列為不利考績：

2.雇主若要因病假處分員工，須自行舉證合理性：

3.全勤獎金改採比例計算，不再一請假就全扣。

勞工團體認為，這是讓「好好休息、好好治病」真正落實的一步。

【2026 勞工與育兒新制重點一次記】

📌 最低工資：月薪 29,500 元、時薪 196 元

📌 生育補助：每胎 10 萬元

📌 育嬰留停：可按日請、可領 8 成薪

📌 家庭照顧假：可按小時請、不扣全勤

📌 病假保障：權益加強、雇主責任提高

2026 年的勞工與育兒新制，不一定讓你一夕致富，但至少讓「上班族不再那麼委屈」。會不會用、敢不敢用，成了下一個關鍵。

