2026勞工請假新制》病假10天內禁扣考績、全勤獎金按比例發 3大重點一次看

台灣職場長期存在勞工因擔心影響考績或薪資，而不敢請病假的現象。為補強制度缺口、保障勞工健康權，勞動部已於12月9日公告《勞工請假規則》修正草案，預計自2026年1月1日起施行。

本此新制重點包括病假10天內不得有不利處分、全勤獎金改採依比例扣發，以及家庭照顧假可用小時計算，盼藉此改善「帶病上班」的職場文化，提升勞工實質保障。

病假10天內禁列負面考績 雇主舉證責任加重

過去許多企業習慣將「請病假」直接連結至績效考核，導致勞工即使身體不適仍勉強出勤。新制首度設立了10天防線，明定勞工一年內請普通傷病假若未超過10日，雇主不得對其做出任何「不利處分」。

所謂不利處分，範疇涵蓋甚廣，包括列入負面績效（扣考績）、減薪、降調、影響排班選班權利，甚至是取消優惠機票等福利。值得注意的是，新制實施「舉證責任倒置」，若勞工申訴遭到不當處分，雇主必須負起舉證責任，證明該處分與勞工請病假毫無關聯；若無法證明，最高將面臨新台幣100萬元的罰鍰。此外，生理假與安胎休養假並不計入這10天的額度內。

全勤獎金禁止「全有全無」 改採按日依比例扣除

針對勞工最在意的薪資結構，新制將徹底杜絕過去「請一天病假，全月全勤獎金全數歸零」的不合理現象。未來勞工請普通傷病假時，雇主必須依照「請假日數」按比例計算扣發金額。

以月薪內含3,000元全勤獎金為例，若員工當月請病假1天（以30天計），雇主最多僅能扣除1/30（即100元），剩餘的2,900元仍須發放。

此外，新制也擴大保障範圍，若勞工是因「親自照顧家庭成員」而請假（含家庭照顧假及事假），雇主同樣不得扣發全勤獎金。這意味著照顧家人的請假權益將比照現行的婚假、喪假、公傷病假及公假，不再影響全勤，讓薪資懲罰與照顧責任脫鉤。

家庭照顧假彈性大增 開放「以小時計」請假

為因應現代雙薪家庭臨時接送小孩或帶長輩就醫的需求，新制參照《性別平等工作法》，大幅增加彈性。未來勞工若為照顧家庭成員申請「家庭照顧假」或「事假」，將不再受限於半天或一天的單位，可選擇「以小時」計算。

儘管家庭照顧假在額度上仍併入一年14天的事假計算（其中家庭照顧假上限7天），且原則上不給薪，但新制提供了強力配套：因照顧家庭而請的假，雇主不得因此扣發全勤獎金，這與一般事假可能影響全勤的規定有顯著不同。

新制上路常見QA

Q1：勞工請病假是否一定要附上證明文件？

A：是的。根據《勞工請假規則》第10條，雇主有權要求勞工提出相關證明。只要是合法醫療機構或醫師開立的證明書，甚至是門診收據、藥單等足以證明有就醫事實的文件，皆可作為請假依據。相關請假程序應事先在工作規則或勞動契約中明訂。

Q2：如果一年請病假超過10天，雇主就可以直接扣考績嗎？

A：不行。即便病假超過10天，雇主在進行考核時，仍必須綜合考量勞工的工作能力、態度與實際績效。新制嚴格禁止雇主單純以「請假天數」作為唯一的扣分依據。

Q3：新規定何時開始實施？

A：新制預計於2026年1月1日正式上路。