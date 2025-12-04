2026北中南跨年活動總整理，台北最High新年城、台北101跨年煙火、演唱會卡司名單、交通資訊一次看！（持續更新）
2025即將結束，已經決定好要去哪裡跨年嗎？每年此時全台各地也即將展開跨年晚會活動，除了重磅卡司嗨翻的演唱會之外，還有倒數時刻的精彩煙火秀等，就是要以歡慶熱鬧的氣氛，一起迎接2026年的到來！
（★小提醒：跨年活動最新資訊以官方公布為主）
2026台北最High新年城
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00
地點：台北市民廣場（松智路與松壽路口處）
卡司：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣、王ADEN、U:NUS、蔡健雅、韋禮安、李千娜、美秀集團...
更多資訊：台北最High新年城官網
交通方式：捷運台北101/世貿站步行約6分鐘、捷運市政府站步行約6分鐘、捷運國父紀念館站步行約13分鐘
交通管制措施：市府周邊交通管制訊息
煙火最佳觀賞點：台北市民廣場、松壽公園、基隆路與信義路口、象山、彩虹河濱公園
2026桃園ON AIR跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：桃園市樂天棒球場
卡司：徐若瑄、陳勢安、蕭秉治、YELLOW 黃宣、派偉俊、温嵐、J.Sheon、冰球樂團、HUR+...
更多資訊：桃園觀光導覽網
交通資訊：搭乘接駁車（桃園線/紅線、中壢線/綠線、大溪線、龍潭線）、公車、桃園機場捷運（A19站）或是自行開車前往
煙火最佳觀賞點：樂天棒球場、青塘園綠地、桃園市立美術館
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：新竹大湳雅公園
卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐志能、海岸乾杯...
更多資訊：新竹市政府 FB
煙火最佳觀賞點：新竹大湳雅公園周邊
2026台中最強跨年夜
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00
地點：台中水湳中央公園
卡司：告五人、麋先生、TRASH、動力火車、蕭敬騰⋯⋯
更多資訊：台中市政府
交通管制措施：2026台中跨年晚會交通管制
煙火最佳觀賞點：台中水湳中央公園周邊
2026包你發麗寶跨年演唱會
時間：2025/12/31 21:00～2026/1/1 00:30
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場(麗寶OUTLET一期前方)
卡司：美秀集團、宇宙人、MARZ23...
更多資訊：麗寶樂園 FB
煙火最佳觀賞點：麗寶樂園渡假區第二停車場、望高寮夜景公園、大坑山區
雲林電光跨年點亮未來跨年演唱會
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：雲林縣立田徑場
卡司：羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛⋯
更多資訊：雲林縣政府
煙火最佳觀賞點：雲林縣立田徑場
2026花生蛇馬速金馬來跳舞西螺跨年晚會
時間：2025/12/31 16:30～2026/1/1 00:30
地點：西螺大橋西側草坪
卡司：王彩樺、邵大倫、吳申梅、霸氣樂團、YOYO家族菠菜哥哥、蔓越莓姐姐、核果人NUTS、梁河懸、吳亦偉、大芭安苡葳
更多資訊：2026西螺跨年晚會 FB
煙火最佳觀賞點：西螺大橋、西螺大橋蝴蝶公園、西螺福興宮、延平老街
2026舞力High摩天輪跨年晚會
時間：2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30
地點：劍湖山世界
卡司：首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE。此外，還有人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師。
更多資訊：劍湖山世界官網
煙火最佳觀賞點：劍湖山世界、華山山區咖啡店
2026全嘉藝起來跨年晚會
時間：2025/12/31 17:30～2026/1/1 00:30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
卡司：Solar頌樂、蕭煌奇...
更多資訊：嘉義義市政府文化局FB
2026台南好YOUNG 跨年晚會
時間：2025/12/31 19:30～2026/1/1 00:30
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
卡司：F.F.O.、Angie安吉（其餘卡司待公布）
更多資訊：台南好YOUNG官網、台南好YOUNG FB
煙火最佳觀賞點：永華市政中心、西拉雅廣場
高雄夢時代2026雄嗨趴
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00
地點：夢時代時代大道（近中華五路交叉口）
卡司：Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、滅火器、芒果醬、Ponay的原式大樂隊...
更多資訊：高雄市政府
交通管制措施：高雄夢時代2026雄嗨趴交通管制
煙火最佳觀賞點：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園、前鎮之星
2026「歌舞昇屏High歌之夜」屏東跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
卡司：丁噹、婁俊碩、梁文音、鳳小岳與壓克力柿子、草屯囝仔、Utjung舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX
更多資訊：屏東縣政府
交通管制：屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12 月30日晚間8時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。
2026跨年嗨玩阿里港
時間：2025/12/31 20:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東縣里港鄉過江河堤公園
卡司：樂翔家、滅火器 Fire EX、台鋼雄鷹WingStars、馮偉傑、林良歡、Willy簡嘉彣、楊繡惠、郭書瑤、許富凱、沈建豪、鄭華耕、莊振凱
更多資訊：屏東縣里港鄉公所 FB
煙火最佳觀賞點：過江河堤公園
2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
時間：2025/12/31 20:00
地點：花蓮市東大門廣場
卡司：李聖傑、VERA ...
更多資訊：花蓮縣政府FB
煙火最佳觀賞點：東大門廣場、太平洋公園南濱段、海濱街
2026台東跨年演唱會-東！帶我走！
時間：2025/12/31 18:00～2026/01/01 01:00
地點：台東市國際地標
卡司：張惠妹、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
更多資訊：台東不一樣 FB
煙火最佳觀賞點：台東海濱地標
資料整理：Vinge
👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！
其他人也在看
黃偉哲公布「2026台南好young」首波耶誕跨年卡司
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司公布記者會12月2日於永華市政中心舉辦，市長黃偉哲親自揭曉演出名單，集結台灣...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
28公頃向日葵波斯菊金黃雙花海！8大美拍範本3大景點順遊
向日葵,波斯菊,花海景點,嘉義市,嘉義景點,嘉義花海,玉山路花海,嘉義花海生活節 大面積金黃雙花海美景這裡拍！嘉義市玉山路擁有28公頃向日葵、波斯菊等夢幻花景，快將8大美拍範本及3大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往捕捉滿版花海！景點+ ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台中特色老宅： 白天是咖啡廳，晚上搖身變酒吧！一店滿足你早晚的微醺時光
最近來到這家位在台中西區的不限時老宅咖啡／酒吧▸Low Tide Café & Bar◂探店，是個白天可以喝咖啡＋吃甜點、晚上則是能來杯微醺小酒的好地方～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
雲林虎尾秘境 地瓜甜點及超好拍的庭園等你來！
「虎珍堂森之院」座落於雲林縣虎尾鎮埒內里，選址於一處靜謐的農舍，這塊土地承載著土地的記憶與自然的氣息，經過「虎珍堂」的巧思改造，搖身一變成為一座療癒感的庭園景觀區。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前 ・ 發起對話
銅板價吃超飽～台中超佛心甜品，豆花+仙草+配料自己裝，滿滿一大碗只要50元
台中有很多在地美食小吃，雖然這幾年物價上漲。它們還是秉持著佛心提供超高CP值的小吃，連CP值也只能對它五體投地。民生路無名豆花的手工豆花口感滑嫩，搭上Ｑ彈的黑色仙草，加上料加到碗都快滿出來，難怪每天都是大排長龍！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
迎接2026！台北101跨年煙火30秒搶先曝 小S驚喜「獻聲」
財經中心／陳致帆、胡崇恩 台北報導台北101跨年煙火進入到數，今年邁入第21年。除了找來北流和金獎配樂家盧律銘打造專屬音樂，宣傳影片更請到小S擔任旁白。董事長賈永婕說，今年煙火推出4大主題，將打造360秒的煙火秀，一起來先睹為快。民視財經網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
除夕商機夯 台北遠東香格里拉「客房變包廂」應戰！
除夕商機夯台北遠東香格里拉「客房變包廂」應戰！圖台北遠東香格里拉提供【旅遊經洪書瑱報導】由於現代社會旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
不只普發１萬！「這地方」每人多領2000元，發放時間、資格一次看
除了政府普發１萬元現金補助外，各地方政府也紛紛推出加碼方案，為民眾帶來更多實質幫助。其中民雄鄉將於明年３月發放每人2，000元紓困金，重陽節敬老禮金也從800元提升至1，000元，為當地民眾帶來實質的食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
春季出國賞櫻熱潮飆，民眾請提前規劃 雄獅盤點北半球「四大絕美花季」！
韓國釜山的賞櫻勝地鎮海，每年三到四月都會被「櫻花海」覆蓋，屆時將湧入成千上萬的遊客。【旅遊經洪書瑱報旅遊經 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
寵物飼料挑選守則全攻略！不只教你怎麼挑，再告訴你正確飲食觀念＆保存方式 | Women's Health
近期貓糧的食品安全問題引發大眾恐慌！日前有新聞報導指出，有飼主質疑貓糧問題導致家中貓咪低血鉀而死亡的案例。毛孩們一直都是家中寶貝，許多飼主們對毛小孩健康的關注日益增加！但寵物飼料查驗難度大，飼主在挑選飼料時除了要確保飼料成份符合安全標準外，還需關注其營養配方和是否符合國際寵物食品標準。到底哪有哪訣竅呢？一起看下去吧～Women's Health美力圈 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
本週五雙話題鞋款盤點，Pharrell x Louis Vuitton x Timberland、atmos x New Balance 1906R 球鞋一次看！
Nike Air Force 1 Low「Particle Pink」Nike 以極簡設計回應春季需求，為 Air Force 1 Low 推出全新「Particle Pink」單色版本。不同於一般全白外觀，整雙鞋以柔霧粉色覆蓋，麂皮鞋面呈marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
觀光亮點限定優惠拚國旅，免費入園、活動體驗、住宿餐飲各項折扣優惠一次看！｜【旅遊省錢術】
交通部觀光署日前公布第2屆「觀光亮點獎」獲獎名單，為慶祝獲得這份殊榮，各獲獎亮點紛紛推出精彩超值促銷優惠，好康橫跨住宿、購物、餐飲、入園、體驗、社群活動等各類別，各亮點以最超值的優惠，深度體驗觀光亮點的多元魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 16 小時前 ・ 1
暖冬最強企劃！泡湯、打卡、抽住宿券！ 「金山萬里溫泉好評行動」火熱開跑！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】秋意漸濃，正是全民泡湯的黃金時節！交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
誰說冬天只能看葉賞草 在台北賞花除了士林官邸菊花展外，「這裡」的玫瑰也相映成趣！
玫瑰一直以來都是愛情的象徵信，圖為示意圖(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】冬季悄悄來臨，許多人以為旅遊經 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
失去寵物的痛難以治癒，專家提供3個轉念想法，幫助走出傷痛 | Women's Health
寵物的喪失是一個深刻的經歷。不幸的是，這種喪失並不總是被像失去家庭成員或朋友那樣被認真對待。了解如何支持失去寵物的人非常重要，因為對喪者表達慰問有助於他們走過療癒的過程。Women's Health美力圈 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
北市府：一番賞應揭露獎項資訊 持續不定期稽查 (圖)
台北市法務局3日表示，「一番賞」亂象頻傳，已協同台北市商業處訂定一番賞相關遊戲商家指引，要求業者應揭露獎項內容等，且市府會採常態性聯合稽查方式，打造透明、公平的遊戲環境。圖為台北市政府大樓。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
蘭陽智慧千里眼啟動 AI科技執法監控廢棄物跨境移動
為守護蘭陽平原的潔淨土地，宜蘭縣政府將推動「蘭陽智慧千里眼計畫」，該計畫將在宜蘭縣重要聯外道路與熱點區域佈建智慧圍籬，防範廢棄物跨境運輸棄置。宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（三）日出席記者會時表示，為徹底斬斷犯罪作業鏈，環保局將規劃於重要聯外道路如台二、台七甲、台九線等等關鍵道路節點，或自行設置智慧監控系統，或結合其他機關資源，整合後透過「蘭陽智慧千里眼計畫」建立三道預警防線。宜蘭縣環保局長許嘉琦共同參與。不同於過往的人力被動查緝，該計畫將在關鍵道路節點設置高解析度智慧監控系統，期許如民間信仰中的「千里眼」般明察秋毫，透過AI影像辨識與大數據分析，全天候守望縣境，掌握跨縣市廢棄物棄置集團蹤影，讓環保犯罪無所遁形，展現縣府捍衛國土「零容忍」的決心。 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
新北桃園強制投保免費傷害險才能借YouBike 北市暫不跟進
桃園市及新北市交通局宣布，明年元旦起，民眾必須完成免費公共自行車傷害險投保，才能租借YouBike2.0、2.0E，新舊會員及單次租借的臨時會員均強制納保；台北市則尚未跟進，交通局運輸管理科長謝霖霆表示，目前自行車傷害險投保率約9成，持續宣導使用者投保後，再評估實施期程。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
治水專家 陳伸賢博士榮獲「水務傑出卓越獎章」
【民眾新聞葉柏成臺北報導】每年度針對臺灣水務產業有卓越貢獻之優秀水務專業人員進行評選與獎勵的臺灣水務產業發展協 […]民眾日報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
Prada砸472億台幣完成收購Versace！繼承人將出任執行董事長
義大利精品龍頭Prada昨（2）天宣布，已經完成對米蘭時尚競爭對手凡賽斯Versace的收購。這項併購協議今年4月就拍板，交易金額約13億歐元、相當於472億台幣。Prada繼承人11月受訪時透露，整台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話