2026北市松信提名禮讓民眾黨？戴錫欽給答案：會評估實力把席次最大化

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，針對2026地方選舉，國民黨有意參選台北市松信區市議員人數眾多，提名席次會補足2席，還是要延續前市黨部主委黃呂錦茹構想增第3席，亦或是禮讓民眾黨？戴錫欽今（20日）表示，藍白合是基本框架，國民黨會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，希望藍營在北市議會單獨過半。

戴錫欽上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」活動，會前受訪時有媒體問及「2026國民黨有意參選台北市松信區市議員人數眾多，提名席次會補足2席，還是要延續黃呂錦茹構想增第3席，亦或是禮讓民眾黨？」戴錫欽表示，藍白合是基本框架，昨日兩位黨主席碰面交換初步意見，因此明年台北市選舉，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員提名，在尊重藍白合大框架前提之下，國民黨會審慎評估自己實力，提出合理席次，務必把席次最大化，希望藍營在北市議會單獨過半。

至於台北市長人選？戴錫欽表示，「對其他政黨要推誰選台北市長，我們當然充分尊重，也不方便表示意見，市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任」。另對民進黨立委吳思瑤諷刺藍白合是「各懷鬼胎」，戴錫欽說，「藍白合結果就是台灣新的最大主流民意的結合」，民進黨最不樂見藍白合，會有唱衰、陰謀論等各種揣測，包含兩個黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

