2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。
戴錫欽上午受訪說，2026初選各選區議員將等國民黨中央核定提名相關辦法，可能會先處理縣市長，接著才市議員提名辦法。依照過去提名慣例，會保障現任，其餘名額提供新人競爭，他下周起將約談有意角逐者與現任議員。
北市如何藍白合？戴錫欽表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，也就是在現任4席議員加上中正萬華、松山信義2席「全壘打」，他充分尊重民眾黨提名策略，國民黨會衡量各選區議員實力，「務必讓國民黨單獨過半，也務必讓國民黨及友軍議員席次極大化。」
媒體詢問「鄭黃會」之後，是否與民眾黨秘書長周榆修會面？戴說，跟周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架，會在這樣的基礎下，持續市黨部對市黨部、市黨部跟民眾黨中央溝通協調。
