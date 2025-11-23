2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略

戴錫欽稱尊重民眾黨2026北市議員提名策略。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。

戴錫欽上午受訪說，2026初選各選區議員將等國民黨中央核定提名相關辦法，可能會先處理縣市長，接著才市議員提名辦法。依照過去提名慣例，會保障現任，其餘名額提供新人競爭，他下周起將約談有意角逐者與現任議員。

廣告 廣告

北市如何藍白合？戴錫欽表示，民眾黨希望在北市議員「4+2全壘打」，也就是在現任4席議員加上中正萬華、松山信義2席「全壘打」，他充分尊重民眾黨提名策略，國民黨會衡量各選區議員實力，「務必讓國民黨單獨過半，也務必讓國民黨及友軍議員席次極大化。」

媒體詢問「鄭黃會」之後，是否與民眾黨秘書長周榆修會面？戴說，跟周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架，會在這樣的基礎下，持續市黨部對市黨部、市黨部跟民眾黨中央溝通協調。

更多太報報導

鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度

幕後／罷團組協會集氣！曹興誠醞釀友軍選議員 泛綠基層佈局恐添變數

騎腳踏車赴北投挺「學姐」 黃國昌：有信心2026北市6席全壘打