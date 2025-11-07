2026北市藍白怎合？鍾小平邀站台 黃國昌嗆：先為抹黃柯公開道歉

記者侯彩紅、高貫軒／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽受訪，拋出藍白合橄欖枝，表示2026年蔣萬安可以幫民眾黨小雞站台，只是藍營自家人卻爆出雜音，畢竟這回民眾黨打算在台北市每區提好提滿，擔心選票部分重疊壓縮得票空間。不過鍾小平則認為樂見，還喊話爭取民眾黨主席黃國昌幫站台，但黃國昌卻直接嗆聲，要他先道歉再說。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽受訪時表示，2026年蔣萬安（左3）可以幫民眾黨小雞站台，但藍營自家人擔心選票部分重疊、壓縮得票空間。

記者：「會去站台白營小雞嗎？」

台北市長蔣萬安：「謝謝，謝謝。」

2026選戰是否幫民眾黨小雞助選？台北市長蔣萬安沒回應，原來前一天，藍營北市黨部主委戴錫欽拋出藍白合，蔣萬安可幫白營站台，但這讓自家議員「挫咧蛋」。

國民黨台北市議員詹為元：「（藍白票源）部分的重疊，那如果蔣萬安他都幫忙站台的話，那反而會造成底下，彼此有所謂的矛盾跟選票分裂，民眾黨跟國民黨的議員，到底要不要在席次（提名）上有所討論，這當然考驗著台北市黨部主委以及黨中央他們的智慧。」

國民黨台北市議員曾獻瑩：「以大安文山區來講的話，現在有8席國民黨議員，如果民眾黨也是採N+1，就變成像上一屆一樣，民眾黨他是提2席，那蔣萬安要顧到這麼多，帶這麼多的人來參選的話，怕大家會比較緊張，競爭也會比較激烈。」

除了北市各區現任4席市議員外，民眾黨傳出將派出許甫（左3）參選松信區、吳怡萱（右1）則出戰中正萬華。

畢竟這回民眾黨，在北市各區除了現任4席外，松信點名許甫、中正萬華則推吳怡萱，等於每區將提好提滿，部分票源重疊之下，到底要怎麼合？

民眾黨台北市議員陳宥丞：「所有的善意，所有對優秀支持者的站台，我們都非常的感謝，不過兩黨都還有目前自己黨內的程序要走，希望說大家先冷靜看待，明年再找出一個最大公約數。」

儘管面對民眾黨2026布局蠶食鯨吞，自家母雞還打算幫站台，國民黨議員鍾小平也出招。

國民黨台北市議員鍾小平（2025.11.6）：「我們也爭取黃國昌主席來幫我們站台，來幫我們站台，這就是藍白合的具體表現。」

針對鍾小平邀請2026站台，黃國昌秒潑冷水、回嗆「惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來誠心公開道歉？」

民眾黨主席黃國昌：「站台不站台，那個是未來、以後的事情，你惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候要出來誠心公開道歉？」

對於藍營先釋出善意，但一秒卻被黃國昌潑冷水，2026藍白競合還要再溝通。

