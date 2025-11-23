2026北市議員藍白合？戴錫欽曝光最新進度
[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉，不只縣市首長要談藍白合，地方議員如何「一加一大於二」，也引發關注。台北市黨部主委戴錫欽今（23）日受訪時提及說，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任。他也透露，下周就會與有意爭取的新人碰面，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。
戴錫欽今天上午出席「第一屆議長盃全國圍棋公開賽」，他表示，下周他就會與有意參選的國民黨新人碰面，先了解他們想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。
對局接下來國民黨2026的提名相關時程，戴錫欽表示，國民黨的相關提名辦法，各選區要等中央核定，其中直轄市與縣市議會議員提名辦法，依照他了解的時序，應該會先處理縣市長部分，市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，會比較單純，這部分完成，就會根據議員的提名辦法，
至於目前台北市六個選區已經有多名新人表態爭取參選，戴錫欽說，北市黨部會依照中央公布的提名辦法，提出北市各選區議員提名辦法，到時候只要有出缺，就會由有意參選新人登記及相關進程。
至於是否新人與現任比民調？戴說，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額會提供給新人大家一起初選競爭，今年應該也會用類似這樣的方式進行，不過還是要依照中央的提名辦法內容，包括新人第一次參選、青年加權，也要看中央如何核定，會有全國一致性做法。
至於里長部分，戴說，無黨籍里長的部分，是否會與民眾黨討論是否配票？戴說，里長部分因為屬於單一席次選舉，在北市456里長，國民黨占有多數里長席次，當然也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，國民黨市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做相關配合，民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
徐榛蔚將屆滿！吉安鄉長游淑貞力拚接班 綠這原因可能不提名
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君被酸爆「最難纏的談判高手」
「鄭文燦參選2026非空中樓閣」 凌濤：地方盛傳他接觸樁腳、金主
其他人也在看
月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料
[NOWnews今日新聞]高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
控花縣府統籌分配款多拿70億 議員:社福預算未有感增加
政治中心／綜合報導藍白版本的財劃法過關後，各縣市明年都會拿到比以往更多統籌分配款，但花蓮議員就指出"縣府多拿70億，社福預算卻沒有感增加"，而且在給如部落祭典、產銷班開班會補助、或宮廟補助，動輒成長好幾倍，質疑綁樁、為特定人士明年選舉鋪路。民視 ・ 1 天前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 12 小時前
偕同蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方合作典範
（中央社記者葉素萍台北23日電）前總統蔡英文今天說，她與前行政院長蘇貞昌一起參觀明年即將完工的淡江大橋，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。中央社 ・ 12 小時前
麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。中央社 ・ 12 小時前
西螺太平媽祈福馬拉松萬人競速 軁轎跤祈安、跨大橋封路跑出宗教能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】2025西螺媽祖太平媽祈福馬拉松於今(23)日在西螺福興宮熱力開跑，今年賽事結互傳媒 ・ 11 小時前
影》2026台北市藍白合？ 戴錫欽最新回應曝光
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界持續關注2026地方選舉藍白將會如何合作；其中在台北市部分，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，國民黨充分尊重民眾黨提名策略，那國民黨也在衡量各選區議員實力後，「務必讓國民黨單獨過半」。中時新聞網 ・ 12 小時前
訪德州政要關心台商在美投資 江啟臣：立院會做堅實後盾
立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼自由時報 ・ 12 小時前
中日關係緊張喊「琉球地位未定論」 唐湘龍：中國應該支持琉球復國、琉球獨立！【#風向龍鳳配】｜CC字幕
唐湘龍表示，林世功是琉球有名的烈士，他殉國後留下了感人肺腑的絕命詩，而這提醒了現在的政治氛圍。唐湘龍認為，1945年戰敗了，琉球還是日本的，有這種道理嗎？直言中國人有沒有勇氣去為琉球人討公道，不再是把琉球當作是一個只要日本扯台灣、我就扯琉球的一種假平衡。風向龍鳳配 ・ 12 小時前
美軍水下戰力再升級 第25艘維吉尼亞級「麻薩諸塞號」交付
美國潛艦建造產能持續推進，軍事媒體《Naval News》報導，美國造船巨頭杭亭頓．英格爾斯工業（HII）宣布，其紐波特紐斯造船廠（NNS）已正式將維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts, SSN 798）交付給美國海軍。這是該造船自由時報 ・ 12 小時前
政院版財劃法挹注地方1.2兆 藍委質疑：最基本的設算表都拿不出來
政院版財劃法修正草案將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元，比藍白去年底通過的「新版財劃法」1兆1683億元更高。國民黨立委許宇甄指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開；而中央事權移轉地方後，自由時報 ・ 12 小時前
蔣市長鳴槍啟動2025幸福家園反詐騙公益路跑 臺灣省城隍廟與城中騏驥橘色旋風一起跑動宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑–全民防詐騙」今(23)日在總統府前熱血 […]民眾日報 ・ 12 小時前
傳台將對美投資4千億美元 館長轟：賴清德狗兒子，只會送錢給美國
英國《金融時報》報導，台美關稅協議近期將拍板，台灣對美國投資的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，包含台積電承諾投資的1650億美元在內。館長陳之漢怒轟，「賴清德這個狗兒子！史上最爛領導人」「你不是跪了，你是趴在那裡！」美國人不斷搶劫台灣，這種條件，賴清德也敢答應？如果這12兆是從外匯存底裡面抽出去，台灣人服嗎？他怒吼「一個總統整天什麼事都不幹，就想引戰，就只會送錢給美國佬。希望趕快打仗，日本參戰」「絕對不能讓民進黨再度執政！2026、2028必須讓民進黨下台。」館長表示，4千億美金、12兆台幣，民進黨政府搞了老半天，我們還要買1兆3千億的武器。所謂關稅優惠，到底減免多少？也沒講清楚？館長砲轟，「賴清德這個狗兒子」，也不會出來跟大家講。消息只有說台灣要付多少錢，但沒提到減免多少關稅？叫賴清德、民進黨出來說明。館長痛罵，12兆可以解決台灣多少問題？「你X的跪了？你不是跪了，你是趴下，趴在那裡！」美國到底把台灣人當作是什麼東西在搶？這種條件，賴清德也敢答應？館長痛批，中華民國史上最爛領導人、最噁心的執政團隊，然後要用什麼洗台灣人的腦？抗中保台、美國會保護我們！台灣有事，就是日本有事，台灣好新聞 ・ 11 小時前
藍營誰接棒張麗善？張嘉郡鬆口爭取提名 鄭麗文：雲林女兒期盼世代交棒
雲林縣長張麗善明年任期屆滿，外界關注由誰來接棒，國民黨立委張嘉郡表示將爭取提名參選縣長，國民黨主席鄭麗文今（23日）上午出席「雲林到口湖健走、步步口福」活動，被問及此事時表態，張嘉郡與張麗善同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
拚2026藍營北市「小雞」單獨過半！戴錫欽：尊重民眾黨提名策略
藍白日前舉行黨主席峰會，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營提名策略。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今天表示，國民黨在台北市的目標是「過半」，他之後會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制。中天新聞網 ・ 10 小時前
中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親
國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。自由時報 ・ 12 小時前
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，初步討論2026地方選舉藍白合一事。針對國民黨2026議員提名何時進行新人初選？國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，新人初選各選區要等中央核定直轄市與縣市議會議員提名辦法出爐，按慣例會先保障現任議員，若有多的名額才會給新人做初選競爭；至於黃國昌稱對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，戴錫欽說「國民黨尊重民眾黨提名策略」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
賴清德緬懷黃百韜意有所指？鄭麗文：不該消費國家英雄
總統賴清德22日發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並指該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，我們不應該把國家的英雄當成政黨鬥爭的工具，也不應該消費這些國家的英雄。中天新聞網 ・ 12 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 11 小時前