2026北市議員選戰開跑 李明璇駁「藍白分裂」：許甫是隊友

2026年九合一選舉前哨戰逐漸浮上檯面，各黨陸續徵詢、提名縣市長、議員參選人，其中台北市議員爭霸戰更是備受關注。外傳民眾黨將提名現任副秘書長許甫參戰台北市松山、信義區市議員，同樣有意角逐該選區的國民黨發言人李明璇今（7）日特別打出「同鄉牌」，強調兩人將「一起合作、拿下目前空缺的3席」。

國民黨發言人李明璇、民眾黨副秘書長許甫皆有意角逐2026年台北市松山、信義區市議員選戰。（圖／翻攝自李明璇、許甫臉書）

上屆總統大選由於前台北市長柯文哲與新北市長侯友宜「藍白分裂」最終未能贏得總統大選，2026年是否「藍白合」各界高度關注。民眾黨10月份召開中央委員會，拍板第一波直轄市與縣市議員提名名單，其中現任台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞皆入列，外傳許甫及民眾黨發言人吳怡萱也將參選松山、信義區及中正、萬華區議員，鎖定「6區全壘打」。

對此，已表態參選松山、信義區市議員的李明璇接受《壹蘋新聞網》採訪時，特別駁斥「藍白分裂」一說，強調「政治競爭不一定是惡性」，認為有更多願意投入地方的候選人出現，對台北市民都是好事。李明璇特別透露自己與許甫皆是高雄人，「都是在台北打拚的北漂青年」，既然來自同鄉、理念又相近，就不必擔心競爭的關係，而是「一起合作拿下松信目前空缺的3席」。

李明璇也補充道，「藍白合」不該只是政黨之間的算計，而是「理念上的靠近、價值上的連結」，言下之意仍然期待「藍白合」氛圍不因競爭關係而有所影響。不過，李明璇話鋒一轉，也喊話自己會繼續用真誠、努力和行動，讓大家看到「李明璇是最好的選擇」。2026年台北市議員選戰，藍白皆推派年輕新將征戰，能不能如願雙贏，目前仍只能兄弟登山、各自努力。

