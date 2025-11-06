2026北市議會怎合？ 戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

台北市 / 綜合報導

2026地方選舉，針對台北市議員選戰的布局，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，昨(6)日接受訪問時表示，國民黨的目標是在台北市議會「單獨過半」，也就是至少提名31席，力拚全壘打。不過民眾黨也要開疆闢土，除了有4席現任台北市議員，還有發言人吳怡萱要選中正萬華、副祕書長許甫將參戰松山信義。是否互相瓜分票源？需要觀察，不過戴錫欽還表示，台北市長蔣萬安「可以替民眾黨議員候選人站台」，這更引起討論，國民黨的台北市議員會不會擔心票源被分走？有政治學者分析，戴錫欽說這句話的用意，蔣萬安不排除站台，前提是民眾黨不會推出市長候選人。

熱情跟選民互動，民眾黨發言人吳怡萱，要投入2026中正萬華區台北市議員選舉，不過中正萬華選區，國民黨現任四席，2026提名至少四席起跳，若要藍白合，也強調維持主體性。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「我們完全尊重民眾黨，不會去對殺，但是國民黨在每一區至少會維持現有的當選席次。」

國民黨目標，在台北市議會單獨過半，也就是至少提名31席，並且力拚「全壘打」。2022年地方選舉，藍營拿下30席，這次有意連任的現任議員都保障提名，再加上新人參戰，可能採取「N+1」模式。而民眾黨有四席現任台北市議員，還要加上中正萬華吳怡萱以及松山信義許甫，力拚開疆闢土。藍白雙方如果都提好提滿，又該怎麼合。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「蔣萬安站台。」蔣萬安要拚連任，也要發揮母雞帶小雞作用，如果民眾黨的議員候選人也要顧，是否讓藍營自家議員選將也憂心。

台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果都N+1這樣會比較緊張。」台北市議員(國)鍾小平說：「我們也爭取黃主席站台。」民眾黨北市議會黨團總召張志豪說：「我們也不知道是否推北市人選講這個太早。」

民眾黨議員先持保留態度，也點出是否推台北市長人選仍是未知數。有學者解讀，戴錫欽一席話，背後策略先瞄準市長選舉。

台大政治系副教授陳世民說：「市黨部主委最大任務當然幫助蔣萬安連任，前提條件民眾黨不會推出市長候選人，如果今天國民黨民眾黨彼此達成協議，雙方推多少候選人，如何配票，當然蔣萬安幫民眾黨站台問題就不大，若票源高度重疊，在我國議員選制之下，如何分配是關鍵。」

「複數選區單記不可讓渡投票制」，不論應選名額有多少席，選民只能圈選一位候選人，不得將選票移轉或讓渡給其他人。而候選人以得票數最高依序當選。舉例來說，某選區有十人參選，應選出七席議員，前七高票當選。而當幾位候選人票源重疊，其中若有人吸納了票源重疊候選人的選票，衝到超高票數，可能導致票源重疊候選人落選。

台大政治系副教授陳世民說：「國民黨長年對配票能力有相當把握，每一個被分配到哪一個里鄰，這是針對組織票，有個問題空氣票很難拿捏，民眾黨擅長就是空氣票，如果只推一個對國民黨不會有太大傷害，但如果民眾黨要推兩個，會引起國民黨候選人的擔心。」

以2022年大選來說，當時黃珊珊參選，當民眾黨籍台北市議員候選人們的母雞，當時有八人參戰，六個選區當中，士林、北投、大安和文山各推兩人，最後台北市共選上四席，2026台北市藍白怎麼合，看來雙方各有盤算，還有得談。

