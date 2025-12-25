2026北市跨年晚會 北捷42小時營運不收班

因應跨年晚會活動人潮，北市府周邊將進行交通管制

民眾散場時搭乘捷運綠線，將享有當趟免費優惠

為紓解北市府前和大巨蛋的散場人潮，交通局今年規劃4條散場接駁公車

「臺北最High新年城2026跨年晚會」12月31日登場，臺北市交通局表示，因應舞臺搭設與拆除及當日活動人潮，即日起在臺北市政府前廣場進行交通管制。另外，臺北捷運配合跨年晚會活動，當天連續42小時營運不收班，公共運輸處已規劃散場接駁公車，協助疏運人潮。

臺北市交通局運輸管理科朱宸佐科長說明，12月31日跨年晚會活動當天，信義計畫區從晚上7點起實施三階段交通管制。第一階段19時到20時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第二階段20時到22時擴大管制範圍，納入逸仙路及仁愛路，禁止車輛進出；第三階段從22時到隔日清晨3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路等周邊範圍，禁止車輛進出。

臺北捷運公司站務處主任林俊旭表示，由於當天大巨蛋舉辦跨年演唱會，為鼓勵民眾散場搭乘捷運綠線分流，臺北捷運在22時30分至隔日1月1日6時，民眾從綠線南京三民站、臺北小巨蛋站進站乘車，可享不限站數當趟車資免費優惠。另外，為紓解北市府前和大巨蛋的散場人潮，交通局今年規劃4條散場接駁公車，1號線往捷運忠孝新生站，在仁愛路與延吉街口搭乘；2號線往捷運公館站，在基隆路2段搭乘；3號線往木柵、景美，在松德路西側搭乘；大巨蛋接駁車往捷運南京三民站，在光復南路東側搭乘。

臺北捷運公司表示，跨年日當天依往例從12月31日6時起至隔日1月1日24時連續營運，主要路線板南線及淡水信義線，從17時起以最密班距行駛提供服務；貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

臺北捷運公司建議要參加跨年晚會的民眾，進場時搭乘板南線、淡水信義線；散場時搭乘板南線、淡水信義線、松山新店線，分散到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、臺北小巨蛋站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮。此外，提醒旅客，前往臺北101/世貿站外欣賞煙火，請做好個人防護措施。