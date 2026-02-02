2026北橫櫻花散步地圖 櫻花花期、櫻花品種、交通資訊一次看！

隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴-北橫櫻花季即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞，跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出最喜歡的櫻花秘境。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

山櫻花、枝垂櫻率先綻放

台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估在1月底陸續綻放，預期2月初會盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身。

枝垂櫻盛開（圖片來源：Getty Creative）

北橫櫻吹雪櫻花花期預估

從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，包含八重櫻、富士櫻與吉野櫻都將迎來盛開期。想賞花的遊客，跟著賞櫻地圖規劃一日遊或二日遊的慢遊之旅，上山一趟感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐。

2月上旬：復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻迎來盛開期。

2月中旬：比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放。

2月底至3月中下旬：上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

櫻花盛開美景（圖片來源：Getty Creative）

2026北橫櫻花散步地圖

預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，桃園市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖。此外，欲知道最新花況資訊者，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自2月1日起每週更新最新櫻花花況資訊。

2026北橫櫻花散步地圖（圖片來源：桃園市政府）

北橫交通資訊

大眾運輸：桃園客運 5090、5091、5093、5094、5104、5105、5106、5109

自行開車：北二高→大溪交流道→大溪市區→慈湖→三民→羅浮→榮華→巴陵大橋→北橫公路46.8K→北橫風景區

資料來源：桃園市政府

資料整理：Vinge

