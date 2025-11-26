2026北海道冬日祭典6選 札幌雪祭、小樽雪燈路到然別湖冰上村超浪漫

Photo Credits：miumiu_chui

冬天的北海道像被施了魔法，入夜後亮起成千上萬的光與雪。從札幌雪祭的巨型冰雕、旭川冬祭的壯觀雪像，到小樽雪燈路的溫暖燭光，每一場都是只屬於北國的冬日浪漫。走進定山溪雪燈路彷彿置身雪中祕境，阿寒湖冰上嘉年華以煙火點亮冰原，而然別湖冰上村更是夢幻到不真實，在銀白湖面上建起期間限定的冰之王國。六大祭典串起一條最華麗的雪國路線，在冰雪與光影之間體驗一年一次的奇幻季節。

【2026北海道冬日祭典6選】

札幌雪祭2026.2.4~2.11

小樽雪燈之路2026.2.7~14

定山溪雪燈路2026.1.27~2.3

阿寒湖冰上嘉年華2026.2.1~3.2

旭川冬祭2026.2.6~2.11

然別湖冰上村（しかりべつ湖コタン）2026.1.24~3.15

札幌雪祭2026.2.4~2.11

Photo Credits：hiyaisaac 、hokkaidolove.tw、visitjapantw

2026 札幌雪祭將為期 8 天，共有 3 大會場，「大通會場」位於大通公園（西1丁目～西11丁目），展示大型雪雕、中小型的市民雪雕、美食區和表演區。會場周邊有許多暖心屋台，可以吃到味噌拉麵、烤玉米、烤羊肉、熱紅酒等冬季特色料理，隨時補充熱能。「薄野會場」位於薄野地區（南4條通～南7條通），以精緻的冰雕為主。「TSUDOMU會場」則位於札幌運動交流設施TSUDOMU，主要提供親子遊樂設施和互動體驗，室內設施需購票入場。

相關資訊：札幌活動官網

舉辦地：大通公園、TSUDOME（札幌市東區榮町885-1）、薄野

交通資訊：各會場交通說明

小樽雪燈之路2026.2.7~14

Photo Credits：ajun_0201 、hokkaidolove.tw

小樽雪燈之路是港口城鎮小樽在冬季美麗的風景線，整個街市由無數的雪燈妝點，星光閃爍，利用漁具的燭光浮球漂浮在運河之上，浪漫不可思議。 慶典主要分步在小樽運河 (Unga)、舊天宮線(Temiyasen) 與天狗山 (Tengu-yama) 三處，各具特色。在雪燈之路活動期間會出售美食優惠券，可以一邊欣賞夢幻般的美景，一邊吃遍壽司、甜品、麵食等美味，盡享小樽街市的風味。

相關資訊：小樽雪燈之路活動官網

舉辦地：小樽運河、舊國鐵手宮線、朝里川溫泉等市內各處

定山溪雪燈路2026.1.27~2.3

https://www.instagram.com/p/CmYL6livF8e/

Photo Credits： miumiu_chui、hokkaidolove.tw

雪燈路是從 2011 年起舉辦的活動，各家飯店和旅館以定山溪神社為會場裝點上雪蠟燭，寓意「同聚一堂，共享歡樂」，至今則成為指標性的冬季活動。 溫泉街的人們親手製作約 1000 支雪蠟燭，佈置於神社境內、森林之間，光影交錯營造出夢幻景緻，別有詩意。森林裡設有「祈禱之森 (Prayer Forest)」，結合數位投影與燭光，氛圍神秘又溫暖。

相關資訊：定山溪雪燈路官網

舉辦地：北海道札幌市南區定山溪溫泉東3丁目

阿寒湖冰上嘉年華2026.2.1~3.2

Photo Credits： ting_cet

阿寒湖冰上嘉年華 ICE・愛・阿寒『冬華美』，結合冰雕展示、煙火與當地愛努文化活動演出。湖面結冰後就是天然舞台，築起期間限定的冰雪樂園，可體驗雪地摩托車、香蕉船、四輪越野車等有趣的冬季遊樂設施。入夜後，在零下 20 度的阿寒湖上空澄澈的夜空打上煙火，顯得特別璀燦耀眼，也是慶典的重頭戲之一。

相關資訊：阿寒湖活動官網

舉辦地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉

旭川冬祭2026.2.6~2.11

Photo Credits：hokkaidolove.tw

旭川冬祭與札幌雪祭、小樽燈路是以北海道冬季三大祭典，主要活動地點在旭川市的石狩川河畔，將有大型雪雕、國際冰雕比賽、舞台表演、光雕投影秀、煙火以及雪滑梯等活動。在JR旭川站周邊以及買物公園會舉辦世界冰雕大會，展示著費時 40 個小時完成的冰雕競賽作品，白天欣賞雕塑主題與細節紋理，夜晚搭配燈光、煙火又是不同的浪漫氛圍。會場中還能體驗冰雪溜滑梯與雪上鋼索飛行等活動，讓旅人們帶回滿滿的冬季遊回憶。

相關資訊：旭川冬祭活動官網

舉辦地：旭橋河畔會場、平和通購物公園會場

然別湖冰上村（しかりべつ湖コタン）2026.1.24~3.15

Photo Credits：hokkaidolove.tw

每年冬天在凍結的然別湖上打造「然別湖冰上村」，至今已有將近 40 年的歷史，由冰塊和雪建造而成的村落，是然別湖特有文化景色。來到冰上酒吧，以冰製作而成的冰雪酒吧和酒杯，品嚐飲料或葡萄酒，趣味十足。還能享受在雪原上穿著雪靴、滑雪和雪地摩托車行進，或者一邊浸泡冰上露天浴池，一邊欣賞銀白色的風景。此入夜之後，設施點燈，湖面映照非常夢幻，與白天不同的氣氛，宛如置身冰雪王國。

相關資訊：然別湖冰上村官方網站

舉辦地：然別湖 (北海道河東郡鹿追町北瓜幕無番地)

撰稿者/韓微微