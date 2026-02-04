2026北藝學院春季課程 從書寫走向舞臺

延續去年春、秋季課程平均九成以上報名率的踴躍迴響，北藝學院2026年再度推出「構作與創作」課程。春季班自3月至5月，以「劇本文本」為核心，透過9堂講座與3場工作坊，深入探討文本在當代劇場中的角色與可能性。無論是初入劇場的創作者、具備實務經驗的編導與表演者，或對文本與當代劇場有高度興趣的觀眾，皆能獲得可轉化為創作實踐的觀點與方法，並進一步思考文本如何在不同創作語境中被轉譯、拆解與重組，進而發展出能跨越語言與國界、回應多元文化脈絡的創作。

2026北藝學院春季構作與創作課程，邀集戲劇構作、劇場導演、編劇、燈光設計與編舞家，帶領學員深入解讀劇本文本如何作為構作與創作的樞紐，在不同層次中被閱讀、拆解與立體化，成為舞臺上可被感知的存在。