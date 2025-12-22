2026十二星座「命定開運色」公開！唐綺陽點名：風象穿藍灰、土象靠大地色，穿上就好運

FotoJet - 2025-12-12T174110.414

早前為大家盤點了2026馬年十二生肖的「皮夾開運色」，而唐綺陽老師近日在《女人我最大》節目上，公開十二星座的開運色，既然幸運色已經揭曉，當然要趁早把「命定色」穿上身～無論是衣服、包包、配件還是妝容細節，都能成為拉高好運能量的小心機。

風象星座（天秤、水瓶、雙子）：藍色、灰色

風象星座（天秤、水瓶、雙子）適合以藍色與灰色為主軸，唐老師形容這類星座像空氣般輕盈、自由，因此天空藍、淺藍、白色與帶有透明感的淡黃色都能呼應他們的氣場，在穿搭上，能選擇柔和的藍調襯衫、霧灰針織或白色裙裝，呈現「藍天白雲」般的清爽氛圍。

土象星座（處女、金牛、魔羯）：咖啡色、黃色

土象星座（金牛、處女、魔羯）則建議穿咖啡色與黃色，這兩個顏色象徵穩重、沉穩與踏實，正好呼應土象的本質！大地色系外套、焦糖棕單品、奶油黃針織都能讓氣質更沉著，也能在重要場合展現可靠與成熟的魅力。

火象星座（牡羊、獅子、射手）：紅色、黃色

火象星座（牡羊、獅子、射手）則由紅色與黃色領軍！熱情、外放、充滿生命力，是火象最大的特徵，唐老師直言，無論是鮮紅、橘紅、暖黃色，甚至是帶金屬光澤的金色，都能在穿搭中展現主角氣場，像是紅色洋裝、金色耳環或亮眼的黃色包款，都是火象的必勝單品。

水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍）：黑色、正色系

水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍）適合以黑色與深色系為開運主調！神秘、深不可測、帶點情緒濃度，是水象星座獨有的氣質，唐老師形容水象像是幕後操控的角色，常常在安靜裡決定局勢，因此具有深度的黑色便能強化他們的存在感，黑色大衣、深色絲質裙裝或暗色手拿包，都能讓水象的魅力被完整放大。

封面圖片來源：IG@addmore.official

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章