2026十大預測！施羅德點出投資勝負關鍵 噴金致富門路全說了
財經中心／師瑞德報導
2025年全球市場在關稅與政治雜音、亞洲成長再起，以及AI投資熱潮中反覆震盪。施羅德投資認為，走進2026年，投資人要面對的是「不確定成為常態」的市場環境，單靠被動追指數已難以充分抓住機會，真正的關鍵字會回到「主動」。施羅德指出，透過主動管理重新配置資產、挑對結構性趨勢，才能在政策驅動、景氣步調不一致的全球市場裡找到比較高的勝率。
2025十預測九成命中 施羅德：2026要看穿雜音、回到結構趨勢
施羅德回顧，去年提出的十大市場預測中有九項符合預期，命中率接近九成，替今年的展望建立信心基礎。施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）形容，2025年的市場像是一連串「重置」：關稅與政治消息讓人焦慮，但基本面其實仍有韌性。她強調，2026年的研究主軸會放在能支撐長期成長、並提升投資組合抗震力的結構性力量。
全球景氣：美國撐場、通膨溫和上行但仍可控 亞洲/新興市場回穩
施羅德判斷，美國經濟仍維持強勁，消費動能與實質薪資成長支撐景氣，勞動市場呈現「低聘僱、低裁員」的平衡狀態，雖然就業數據略疲，但更像穩定而非衰退。至於新政府政策帶來的通膨風險，尤其是關稅議題，施羅德認為分階段落地使影響可控，物價壓力可能略升，但不至於扭轉通膨趨緩的主方向。
在亞洲與新興市場方面，中國經濟活動已有企穩訊號，消費與製造端出現回溫。施羅德認為，中國的復甦不靠老式大刺激，而是透過改善消費信心與偏向消費端的政策，屬於更健康、也更能延續的好轉。
股市：美股仍正向但不再獨強 亞洲AI硬體/半導體接棒追趕
施羅德對美股延續正向看法，理由是企業獲利動能仍強，雖然估值偏高，但盈餘預期持續上修，才是決定股市表現的核心。
更值得注意的是，施羅德認為2026年美股「不會再獨領風騷」，亞洲股市的改善趨勢更明顯。隨著AI投資從基礎建設走向應用擴散，且需求不再只集中在超大型科技巨頭，韓國、台灣的半導體與硬體生態系有機會持續追趕、放大受惠幅度。近藤敬子指出，指數長期高度集中後，主動選股的重要性將重新回到舞台中央。
歐洲則偏好銀行與工業類股，受財政支出、國防需求支撐，估值也相對更有吸引力。
債市：2026報酬轉溫和 可轉債與新興本地債成焦點
施羅德預期，債市在2025年強勁反彈後，2026年整體報酬會走向溫和，布局要更講求彈性與實質收益。其中，全球可轉換公司債被視為「進可攻、退可守」的工具：在成長放緩但仍正向的環境下，可轉債能參與股市上行，同時降低回檔風險。
另外，新興市場本地貨幣債券也被看好。施羅德認為，聯準會進入溫和降息循環後，亞洲央行仍有寬鬆空間，加上實質利率具吸引力、財政狀況改善，對新興本地債形成支撐。
匯率與商品：美元趨弱、黃金仍是策略性避險底牌
施羅德預期美元將因利差收斂而逐步走弱，全球資金配置可能更分散到其他市場。近藤敬子強調，「去美元化」不是劇烈切換，而是漸進調整，但會實質影響投資組合結構。
黃金方面，雖然價格不便宜，但在風險管理上仍具戰略價值，需求回升與新興市場央行持續買進，支撐其避險角色。
另類投資：AI用電推升能源轉型題材 私募資產續當長線骨幹
施羅德指出，AI與電氣化加速全球用電量上升，替代能源仍是長期結構性主題，再生能源、電網擴建與儲能領域具投資空間。私募市場則在過去周期展現韌性，施羅德認為私募股權與私募資本仍會是多元組合的重要拼圖，提供長期價值與相對穩定的收益來源。
【施羅德2026十大投資預測】
1、做多美國股票（S&P等權重指數）
2、做多亞洲科技股票
3、做多歐洲銀行與工業類股
4、做多全球可轉換公司債
5、做多羅素2000指數（相對於美國非投資等級債）
6、做空美元指數DXY（相對於歐元）
7、做多新興市場本地貨幣計價債券
8、做多黃金
9、做多替代能源
10、做多私募資產
【2025回顧：九項命中、美元多單失準 仍展現高準確率】
施羅德回顧2025年十大預測，九項符合預期：
1、做多美國股票（S&P等權重）：S&P 500等權指數上升8.6%
2、做多2年期美國公債相對10年期：2年期殖利率較10年期下降39個基點
3、做多歐洲政府公債：富時歐元區公債指數上升2.1%
4、做多新興市場/亞洲相對歐洲：MSCI新興市場指數優於MSCI歐洲11.5%
5、做多亞洲信用債：摩根大通亞洲信用債指數上升7.3%
6、做多新興本地貨幣債：彭博新興市場本地貨幣政府債指數上升12.0%
7、做空原油：彭博WTI原油指數下跌2.9%
8、做多黃金：黃金現貨美元計價上升45.9%
9、做多私募資產：Preqin私募資本指數上升5.4%
唯一落空的是「做多美元相對歐元」，美元實際貶值3.7%。施羅德認為，這反而凸顯匯率循環的轉折正在形成，也呼應其2026「看空美元」的主軸判斷。
