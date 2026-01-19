▲2026十鼓節新春登場，跨國鼓樂齊聚百年糖廠震撼開演。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】深受國內外觀眾關注的年度鼓樂盛事 2026 十鼓節，於 2月17 日（大年初一）至 2 月 22 日（初六），在臺南十鼓文創園區・夢糖劇場盛大登場。十鼓節多年來以春節定目鼓樂演出形式深耕文化場域，已成為臺灣春節期間具代表性的表演藝術節慶之一，邀請民眾在新春時節走進百年糖廠，感受鼓聲所傳遞的文化能量與島嶼精神。

2026 十鼓節邀集臺灣與日本重量級鼓樂團隊，共同打造新春期間最具動能的定目鼓樂盛會。本屆演出陣容包含十鼓擊樂團，以臺灣土地、民俗與故事為創作核心，融合世界打擊樂元素，呈現屬於島嶼的節奏篇章；手合鐵鼓樂團跨界結合傳統鼓樂與現代搖滾，在百年糖廠釋放強烈節奏能量；來自日本的野武士太鼓團承襲武士精神，以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心；以及現音楽師打友-DAYU，集結日本各地演奏者，透過節奏、肢體與氣勢，展現獨一無二的現代和太鼓語彙。跨國鼓樂團隊輪番登場，鼓聲奔馳百年糖廠，為新春帶來震撼人心的節奏饗宴。

十鼓擊樂團執行長江逸芹表示，2026 十鼓節在製作層面全面升級，包含劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像整合，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，更能在視覺敘事中形成完整的情感流動。本屆特別選演經典作品《山之喚》，以群鼓呼應自然意象，向土地致敬，成為本次演出中的重要篇章。

手合鐵鼓樂團團長謝家茗也指出，作品《Be the Firework》自《25擊》公演發表後廣受好評，今年將延伸至新春舞台，以強烈節奏與跨界音樂語彙，象徵新年的啟動與能量釋放，為節慶注入向前奔馳的動能。

十鼓節長年累積觀眾口碑，被譽為「不用出國，就能一次欣賞多組國際鼓樂團隊演出」的新春首選活動。跨國團隊一場接一場輪番演出，節奏緊湊、內容豐富，整體觀賞體驗深獲好評。即日起推出網路早鳥單場優惠票 490 元，至 2 月 15 日截止，指定場次席位數量有限，售完為止，可至十鼓官網售票平台購票。現場亦提供憑當日票加購其他場次的優惠服務，每場僅需 300 元，即可再次入場欣賞不同演出，讓感動持續延伸，深受觀眾喜愛。

十鼓文創園區作為全臺最具代表性的文化創意園區之一，完整保留百年糖廠建築風貌，並注入魔法幻化與古文明敘事，結合當代表演藝術思維，打造橫跨時空的沉浸式文化場域。2026 十鼓節期間，園區除帶來高水準的定目鼓樂演出外，也同步串聯多項常態展覽與人氣體驗，讓觀眾從白天一路沉浸至演出時段，展開一場穿越工業時代、遠古文明與想像世界的文化旅程。

其中，「糖蜜展館」推出常態展覽《獸骨祭壇》，以百年糖業工業遺構為基底，延伸至恐龍時代與古埃及文明的想像脈絡，透過裝置藝術與光影氛圍營造，重構一處介於史前巨獸、神祕祭儀與永恆信仰之間的沉浸式場景，成為園區不可錯過的必訪亮點。此外，也推薦造訪深受網美與 COSER 喜愛的常態展《時空魔花》中的「魔域王座」，以及可深入了解糖業文化的「一粒糖旅行」與製鼓工藝的「清溪林製鼓廠」文化路線，讓新春旅程在視覺、拍攝與文化知識體驗上層層延伸。