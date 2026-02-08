2026升大學指南！選系4大利器「免費助攻」 企業最愛大學排行一次看

財經中心／師瑞德報導

AI熱潮帶動理工人才身價，1111人力銀行數據顯示，類比IC設計工程師月薪逼近10萬元，高居榜首。學測放榜在即，為助考生選對科系，1111推出「Pei Pei社群」，整合落點分析、AI諮詢等四大利器。此外，平台舉辦發文抽AirPods活動，鼓勵學長姐分享校園經驗，傳承選系攻略，幫助學弟妹職涯起跑。（AI製圖）

隨著NVIDIA輝達執行長黃仁勳日前訪台，全台再度掀起AI熱潮。黃仁勳明確指出，台灣不僅是全球半導體與硬體供應鏈重鎮，更具備高度密集的工程研發能量。在AI需求持續爆發的趨勢下，優秀工程師與專業人才身價水漲船高，理工人才的「薪資天花板」成為各界關注焦點。面對即將到來的學測放榜，如何選對科系贏在起跑點，成為今年考生與家長最關心的課題。

學測倒數放榜 搶攻資訊工程學群熱度不減

115學年度大學學科能力測驗成績將於2月25日公布，距離放榜僅剩不到一個月。1111人力銀行發言人曾仲葳建議，考生應把握這段空檔為「大學申請入學」暖身，提前熟悉各校系篩選規則並進行落點分析。

特別是在108課綱實施後，高中分組制度已從傳統的一、二、三類組轉為以「班群」劃分。業界預估，受到產業趨勢帶動，今年考生搶填「資訊學群」、「工程學群」及「數理化學群」的熱潮將持續延燒，這些具備高職涯含金量的領域競爭將更為激烈。

薪資行情大公開 類比IC設計月薪逼近10萬

選對科系對未來的薪資影響有多大？曾仲葳指出，根據1111人力銀行資料庫數據分析，排名前四大的高薪職務皆與科技工程相關，依序為：類比IC設計工程師（平均月薪98,100元）、韌體工程師（95,700元）、數位IC設計工程師（93,300元）以及演算法開發工程師（81,700元）。

若對照主計總處日前公布的2025年11月最新經常性薪資平均數4萬8139元，上述職務薪資幾乎是平均水準的兩倍，巨大的薪資差距進一步證實了「選對學系」對於職涯發展的重要性。

AI小精靈24小時解惑 4大利器免費助攻

面對少子化帶來的招生競爭加劇，各校系的篩選標準與採計方式變得更加多元彈性。為了協助12萬1535名考生在複雜的規則中找到最佳落點，1111人力銀行即日起推出「Pei Pei （配配）社群討論區」https://www.pei.com.tw/。

該平台集結了四大利器，整合大數據資源提供免費升學輔導：

1、學測落點分析：運用歷年大數據交叉比對，協助篩選最適合的志願清單。

2、AI小精靈：提供24小時智慧諮詢，隨時解答科系選擇與職涯發展疑惑。

3、2026升大學指南：收錄全台大學校長建議及企業最愛大學排行。

4、影音備審專區：精選頂尖校系學長姐實戰心得，分享二階面試與備審資料成功秘訣。

學長姐站出來！分享校園生活抽AirPods

1111人力銀行總經理張篆楷表示，除了提供功能性的輔助工具，「Pei Pei 社群」更致力於成為年輕人分享生活的平台。即日起舉辦「發文人氣獎」活動，不論是在校生、考生、家長或畢業校友，只要在社群內分享校園故事、讀書心得或生活點滴（150字以上），就有機會獲得AirPods、最高3000元電子禮券等多項好禮。

張篆楷邀請學長姐們大方分享學群特色、出路、校園美食或兼差經驗，透過真實的經驗傳承，幫助學弟妹們在升學路上不迷惘，共同打造最受台灣年輕人喜愛的交流社群。

