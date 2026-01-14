2026南二都藍綠對決！ 陳揮文曝柯志恩、謝龍介真正對手

2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，與邱議瑩差距不到一個百分點，對戰藍委柯志恩。對此，藍委葉元之分析高雄、台南選戰走向；資深媒體人陳揮文也點評兩市選局，認為藍營參選人柯志恩、謝龍介真正的對手，恐怕是總統賴清德。

藍委葉元之13日在節目《新聞大白話》中提及，4位民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺競爭高雄市長提名，最終由賴瑞隆在民調險勝，出戰高雄市長，當時邱有主動受訪，也是笑笑的，感覺比較放得開。但葉元之也認為，自己不認為另外三個人會脫黨參選，因為他們還有立委的身份在，可是在選舉的時候會盡多少力，那就很難講。

另提及台南市選況，葉元之也表示，他認為綠委陳亭妃的票源基礎應會更廣，因為台南有很多民進黨的支持者，也許國民黨投不下去，但支持者也對總統賴清德這一兩年的執政不太滿意。在這樣的情況下，民眾就會更傾向支持陳亭妃，且在綠委王世堅表態加持之下，或許一些中間選民也更能支持陳。

針對賴瑞隆代表綠營出戰高雄市長，節目同場來賓陳揮文也表示，高雄市長選舉選到最後，如果選出來仍是一面倒，也尊重高雄鄉親的選擇。另柯志恩昨回應指，高雄市長選戰「可以說是柯志恩跟新潮流派系的決戰」，陳揮文也說，但柯志恩真正的對手，其實國民黨台南市長參選人謝龍介一樣，其實是總統賴清德。

不過陳揮文也坦言，賴瑞隆已經正式贏得黨內初選，是民進黨高雄市長的候選人，不過賴在初選過程裡面，表現卻有點荒腔走板。陳也指出，賴2010年是一個觀光局的主任秘書，16年的時間從一個市務官拚到2026年可以選高雄市長，真的是「有為者亦若是」。

據了解，現年52歲的賴瑞隆，在高雄市政府歷練十年，曾先後出任海洋局長、新聞局長等職，是本次高雄市長初選參選人中最年輕的一位。

