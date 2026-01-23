2026南二都選戰 看好誰當選？最新網路投票結果曝光

2026年南二都選舉，高雄市長部分，由國民黨柯志恩對決民進黨賴瑞隆；至於台南市長之戰︰國民黨謝龍介對上民進黨陳亭妃。入口網站《Yahoo奇摩》針對「 2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」進行網路投票，截至23日晚上，結果66.1%的網友看好國民黨柯志恩。至於台南之戰，56.2%的網友看好國民黨謝龍介。

入口網站《Yahoo奇摩》19日起針對「2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」進行網路投票，截至23日晚上11點14分，已有2萬1515人參與投票，結果66.1%的網友看好柯志恩(國民黨)；16.8%的網友看好賴瑞隆(民進黨)；2.5%選「其他」；14.6%不知道/沒意見。

另外，該網路投票也詢問「2026年台南市長選舉，你看好誰當選？」56.2%的網友看好謝龍介(國民黨)；29.2%的網友看好陳亭妃(民進黨)；2.0%選「其他」；12.6%不知道/沒意見。

高雄市長部分，民進黨賴瑞隆以僅0.6%驚險勝出，但是需要面對分裂的民進黨，目前綠營尚未整合完成；國民黨柯志恩則勤跑基層，並推出與立法院長韓國瑜聯名春聯分送。至於台南市長之戰，民進黨雖然提名陳亭妃，但因初選期間殺到刀刀見骨，整合不易。國民黨謝龍介則強調，面對對手陣營的分裂，國民黨不會見獵心喜，而是早已做好準備。

