2026南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町－童話狂歡趴踩街嘉年華揭幕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南屯區長林秋萬（左四）帶頭體驗四人協力木屐，為「南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町－童話狂歡趴」踩街嘉年華揭幕。（記者鍾麗如攝）

台中市南屯區長林秋萬今天帶頭體驗「四人協力木屐」，為「二０二六南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町－童話狂歡趴」踩街嘉年華揭幕。林秋萬表示，全台獨有的「穿木屐躦鯪鯉」陸上端午慶典，將於十九日在南屯老街及萬和宮前廣場登場，邀請全台民眾來穿木屐、躦鯪鯉，體驗最具地方特色的端午風情。

南屯區公所召開記者會，由區長林秋萬主持啟動儀式，議員朱暖英、劉士州與萬和宮秘書賴榮裕、台中市犁頭店民俗才藝活動促進會長江敏賢及多位南屯里長等人都出席。

廣告 廣告

林秋萬指出，感謝市府民政局、觀旅局及文化局全力支持，讓南屯「穿木屐躦鯪鯉」這項百年民俗活動持續傳承，並朝全市、全台知名節慶品牌邁進，每年參與人次達八千人次。今年活動首度結合「逍遙音樂町」，並打造「童話狂歡趴」主題，邀請深受大小朋友喜愛的卡通人偶與民眾互動同樂；另有高達二百五十公分的巨型機甲小丑加入踩街行列，帶來耳目一新的端午體驗。此外，童話王國馬戲團也將帶來精彩特技演出，為南屯老街營造歡樂的童話嘉年華氛圍。

林秋萬表示，活動當日國中小學生裝扮成童話角色參與踩街，即可獲得造型魔法筆一支及限量專屬摸彩券；另參與踩街的民眾可於中午十二時三十分排隊領取限量版「咖咖隨身側包」。萬和宮、文昌公廟、台中魚市場也將分別提供二千份麻芛湯、粽子、魚丸湯等在地小吃，讓民眾感受節慶氛圍，同時品味南屯在地風味。

南屯區公所指出，活動當日除千人遶境踩街之外，南屯老街也規劃多項趣味競賽及懷舊童玩體驗，包含「四人協力木屐」、「小朋友賽跑」、「滾鐵圈」及「挑米籮」等。此外，黎明路二段（文昌街至南屯路二段）北向車道及南屯路、萬和路部分路段將實施交通管制，公車三０路副線及二九０路也將配合改道。