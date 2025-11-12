2026南山人壽臺北國道馬拉松 正式開放報名

記者張翔程／臺北報導

2026南山人壽臺北國道馬拉松將於明年3月8日在國道高架道路開跑，今（13）日下午4時宣告正式開放報名，作為全臺唯一封國道的馬拉松，賽事分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組及4人驅動組，共計9000個名額，歡迎跑者踴躍報名參加，相關資訊詳見南山人壽臺北國道馬拉松官網：https://www.taipeifreewaymarathon.com/index.php。

南山人壽在2025成為臺北國道馬拉松頂級合作夥伴，這屆擴大支持力度，正式冠名「2026南山人壽臺北國道馬拉松」，2026年全新賽事組別「4人驅動組」，分為一般組（600隊）、健康企業組（150組），每組4位選手，首名跑者需為女生，每人完成5公里後交棒，共同完成20公里，這是第1個在國道的接力賽事，「4人驅動組」祭出高額獎金，第1名至第5名各別可以獲得2萬至6千不等的獎金，歡迎跑者組隊參賽。

廣告 廣告

往五股方向有「4人驅動組」，而往汐止方向則是競速賽事的戰場，包括「競速菁英馬拉松組」與「飆速半程馬拉松組」，競速菁英馬拉松組不僅獲得AIMS國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的臺灣站之一，南山人壽為鼓勵跑者勇於挑戰自我，加碼競速菁英馬拉松組的總獎金及錄取名額，獎金從14萬元增至23萬4千元，頒發名額也從8名調升至10名。

大會以實際行動支持公益，捐款予弘道老人福利基金會響應其多元助老服務，幫助弘道因應超高齡社會來臨，持續從健康老化、優質照顧、經濟安全、自我實現、友善環境、人才育成共6大面向，建構超過40項的服務因應長者所需，常年亦提供獨居、弱勢、失能長者們關懷訪視、居家服務、送物資、陪伴就醫、健康促進等服務，提供長者安心、精采的老後生活，期盼透過這次賽事相挺公益、擴大影響力，攜手善盡企業社會責任。

2026南山人壽臺北國道馬拉松宣告正式開放報名。（大漢整合行銷提供）

2026南山人壽臺北國道馬拉松宣告正式開放報名。（大漢整合行銷提供）