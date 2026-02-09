2026南投國際女壘賽 在埔里盛大登場 （圖／南投縣政府提供）

「2026年南投國際女子壘球邀請賽」2月6日至12日在埔里福興壘球場及埔里高工壘球場盛大舉行。吸引來自韓國、香港等國際選手，與國內頂尖選手同場競技。南投縣教育處處長王淑玲表示，透過舉辦高品質的國際賽事，讓世界看見南投的體育實力與人文美景。



南投國際女子壘球邀請賽自1996年舉辦，至今已有30年歷史，南投縣是女子壘球重要的國手培育基地，透過「以賽代訓」模式，建構完善的國小、國中、高中至大學「四級培訓」體系。「2026年南投國際女子壘球邀請賽」特別安排中華亞運代表隊及南投縣代表隊，以U18、U23級別代表權球隊參賽，透過高強度國際交流，累積未來奧亞運賽事實戰經驗。

廣告 廣告

邀請賽分為公開組與青年組，參賽陣容堅強。公開組由地主南投縣代表隊領軍，對抗實力強勁的香港代表隊、中華亞運代表隊及暨南國際大學。青年組則邀請韓國尚志大學，與台北市士林高商、台中市立東山高中，以及地主隊國立埔里高工及埔里國中一決高下。

主辦單位表示，歡迎全國民眾蒞臨南投，欣賞精彩刺激的壘球賽事外，並結合福興溫泉區、中台禪寺、埔里酒廠等周邊景點，深入體驗南投山城獨有的自然風光與人文特色。