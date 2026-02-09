2026南投國際女壘賽2/6-2/12埔里登場

二0二六南投國際女壘賽在埔里盛大登場。(南投縣府提供)

▲二0二六南投國際女壘賽在埔里盛大登場。(南投縣府提供)

南投縣政府長期致力於推動運動產業與觀光深度結合，今年度受矚目的體育盛事「二0二六年南投國際女子壘球邀請賽」，二月六日至十二日在埔里福興壘球場及埔里高工壘球場盛大舉行。本次賽事吸引來自韓國、香港等國際勁旅，將與國內頂尖選手同場競技。縣府教育處王淑玲處長代表許縣長出席歡迎晚會表示，縣府透過舉辦高品質的國際賽事，不僅實踐「領投發展、全齡宜居」的施政主軸，也要讓世界看見南投的體育實力與人文美景。

廣告 廣告

南投國際女子壘球邀請賽自一九九六年舉辦至今已有三十年歷史，南投縣更是我國女子壘球重要的國手培育基地，建構完善的國小、國中、高中至大學「四級培訓」體系。許縣長上任後，持續推動體育發展政策，強化基層培訓與競技環境，落實「創新永續」的體育施政方向。近年南投縣籍選手於國際賽事表現亮眼，屢次在世界級賽場為國爭光。本次賽事特別安排中華亞運代表隊及南投縣代表隊，以U18、U23級別代表權球隊參賽，透過高強度國際交流，累積未來奧亞運賽事實戰經驗。

本屆邀請賽分為公開組與青年組，參賽陣容堅強。公開組由地主南投縣代表隊領軍，對抗實力強勁的香港代表隊、中華亞運代表隊及暨南國際大學。青年組則邀請韓國尚志大學來台，與國內傳統強權台北市士林高商、台中市立東山高中，以及地主隊國立埔里高工及埔里國中一決高下。主辦單位表示，預估賽事期間將帶動超過400位隊職員與工作人員進駐埔里，並結合福興溫泉區、中台禪寺、埔里酒廠等周邊景點，促進地方觀光與產業發展。

王淑玲指出，福興壘球場自二0二二年啟用以來，已成為全台女子壘球高層級賽事的重要場地之一，透過「以賽代訓」模式，南投縣球隊近年在全國中學及大專聯賽中屢創佳績，成功實踐「扎根南投、放眼世界」的教育與體育願景。埔里鎮福興壘球場長期辦理南投國際女子壘球邀請賽、U15亞洲盃女子壘球賽、理事長盃全國壘球錦標賽及企業女子壘球聯賽等重要賽事，亦為企業女子壘球聯賽隊伍「福添福嘉南鷹」主場，具備發展國際賽事潛力。

教育處表示，為全面改善選手訓練與民眾觀賽環境，縣府籌措經費約3,000萬元經費辦理福興壘球場整修增建工程，將增設觀眾席、球員牛棚及休息區雨遮等設施，期透過完善場館設施，有利爭取世界盃等大型國際賽事主辦權，提升本縣壘球運動競技水準，強化運動城市形象，並帶動國際體育交流與地方發展。賽事期間歡迎全國民眾蒞臨南投，除欣賞精彩刺激的壘球賽事外，也能深入體驗南投山城獨有的自然風光與人文特色，感受「宜居城市」的多元魅力。