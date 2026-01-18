2026南投新春揮毫 書法名家春聯免費贈送
【記者林玉芬/南投報導】歲末年終之際，縣府文化局推廣傳統民俗文化藝術之美，增添年節喜氣，與民眾共迎新春，17日舉辦「2026丙午年新春揮毫活動」，邀請32位書法名家現場書寫賀年春聯免費贈送，吸引許多民眾一大早到場排隊索取春聯。錦春堂文化基金會也推出馬年生肖版印年畫，供民眾拓印年畫，場面熱鬧。
活動首先由南投天籟鼓韻太鼓團帶來充滿新春氛圍的震撼演出，副縣長王瑞德與前縣長林源朗寫下「馬上快樂與文化密馬」，為活動開筆。邀請李轂摩大師發表介紹今年縣府的春聯，上聯「玉山雲起開昌運」、下聯「明潭波生映吉祥」，橫批「和風麗日迎新春」，現場贈送200份。文化局也介紹展示今年全新改版的南投縣藝文活動表，王副縣長與縣議員林憶如並發放新春福袋給在場的民眾，讓大家討個好彩頭。
王瑞德表示，臺灣傳統文化習慣於春節期間，將吉利喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，此次邀請到32位知名書法家，現場揮毫，供民眾免費領取，每位名家字體皆獨具特色，各有不同風格，讓大家在歲末年終大掃除後，貼上新的春聯，用全新的心情迎接新的一年。
王瑞德指出，許淑華縣長重視南投縣的文化建設，縣府在未來五年內，將會有全新的美術館以及演藝廳的部分建物完工，相信對於南投縣藝術文化的傳承與創新，將會帶來全新的局面。
其他人也在看
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 15 小時前 ・ 34
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 63
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 2 天前 ・ 5
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 12 小時前 ・ 1
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
道士「摸靈桌」動作惹議 家屬懷疑偷亡者物品｜#鏡新聞
日前有家屬在社群平台發文，提到在靈堂辦喪事期間，監視器拍下畫面，疑似有頌經的道士，摸走亡者的物品，引發網友議論。而轄區警方在得知消息後，趕到現場關心，好在事後經確認是烏龍一場，原來道士不小心將「加熱菸主機」誤認「打火機」，才會拿錯，也在當天就歸還喪家。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 8
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士
知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
保障入場者安全！2026台北動漫節公告Cosplay新規定：引發恐慌可限制入場
因應去年底發生的北捷隨機殺人事件所引發的公共安全疑慮，2026 台北國際動漫節正式公告最新 Cosplay 相關入場規範，明確指出，若裝扮形式經判定可能引發現場恐慌或影響維安，主辦單位將有權限制入場，甚至直接請離會場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
台北燈節首度"雙展區.雙IP"! 變形金剛進駐花博
生活中心／綜合報導台北燈節自從2017年開始，大多以西門町為主燈區，今年首度主打雙主燈，除了西門町，還延伸到圓山花博公園，串聯周邊各商圈、以及夜經濟，希望能提升觀光產值，第一波聯名IP亮相，首度找來變形金剛，要替燈節注入科技、未來感。元宵節提燈籠，是很多孩子的共同回憶，台北燈節搶先曝光10公尺高的變形金剛柯博文主燈。這是變形金剛首次在台灣燈節正式授權，花博展區還找來柯博文的戰友大黃蜂、以及對手密卡登，2月25日開始，以雙展區、雙IP的形式，規劃各種燈飾、以及馬年元素點亮夜空。台北市觀傳局局長余祥：「這次我們找到了變形金剛，作為這次花博園區的主題燈區，其實就是希望能夠結合科技，還有未來感，也象徵著，輝達進駐北市科。」台北市府公布首波台北燈節聯名IP。（圖／民視新聞）要在台北夜晚注入科幻能量，每年都搶翻天的小提燈，今年準備10萬盞，3月1日限定發送，是跟花博展區的主燈呼應，迷你版柯博文，台北燈節以往大多在西門町，這次一樣保留，但多了花博圓山園區，要串聯周邊台北孔廟、保安宮、大龍街夜市、晴光市場等，帶動夜經濟。台北市觀傳局局長余祥：「現在的開燈時間，就是到晚上10點，想說讓大家在賞燈完之後，也可以去其他周邊商圈，我們確實有在研議，在假日的時間，做開燈的延長，有確定的消息，會再跟大家說明。」台北燈節首次「雙展區、雙IP」，串聯周邊商圈，促進夜經濟。（圖／民視新聞）依照往年的台北燈節到訪人次，去年蛇年361萬人次，回頭看龍年574萬人，兔年剛好也是台北主辦台灣燈會，突破千萬人，今年主打兩個展區，估計湧入大量人潮，交通運輸如何因應，就看北市府交出怎樣的成績單。原文出處：台北燈節首度「雙展區.雙IP」！ 變形金剛進駐花博 更多民視新聞報導2026台灣燈會在嘉義! "阿里山神木"意象主燈曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！小黃因未打方向燈挨罰。檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！小黃因未打方向燈挨罰。記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」 更多民視新聞報導桃園龍潭"爆改四輪車"走快車道 網驚:這車升級版要18萬台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言