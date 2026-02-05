2026南投燈會首推「雙主燈+幻影馬戲團」 九九峰氦氣球樂園隆重登場

全台年度觀光盛事「2026南投燈會」將於2/14盛大登場！今年首度推出「雙主燈」展演形式，以南投風景為靈感，融合馬戲意象與大型童趣裝置的「幻影馬戲團」燈區、日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作、星光熠熠的強檔卡司，與旅遊住宿消費送紀念幣等豐富活動。

除了燈會本身的璀璨燈光，今年最受矚目的戶外新景點「九九峰氦氣球樂園」也將於2月11日舉辦啟用典禮與升空儀式，正式對外亮相。全台首座繫留式氦氣球，榮獲「114年度公共工程金質獎」及「2025年南投縣建築園冶獎」。2月5日中午12時起開放南投縣民(名額700人)及草屯鎮居民(名額1000人)於九九峰氦氣球樂園官網搶先預約2月12日至14日3天免費入園體驗；另於2月12日中午12時起，開放全國遊客上網預約2月17日至3月8日入園，規劃每日2000人及氦氣球搭乘600人，讓遊客體驗從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景。

廣告 廣告

「九九峰氦氣球樂園」全台首座繫留式氦氣球將於2月11日舉辦啟用典禮與升空儀式，體驗從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景。圖／南投縣政府提供

今年主燈策展突破以往形式，首次採「雙主燈」的展演形式，主燈《凌光之翼》，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，於燈會期間定時展演；另一座地面主燈《飛馳樂園》，由2014年台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。

本次燈會共規劃11個主題燈區，呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」的施政方向，結合永續、人文與觀光發展重點進行展示。其中「幻影馬戲團燈區」，將延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間。展區內結合影像裝置與互動遊戲，並設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，提供民眾搭乘遊玩。

除了靜態展示的燈區之外，在節目演出方面同樣精彩可期。水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」量身打造電影級配樂，同時搭配三層次、多形式的立體煙火劇場，為遊客帶來視聽饗宴。為了滿足不同世代觀眾的新春特別演出，2/14開幕日將由鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力登場，並由南投水里女兒侯怡君擔綱主持。更多活動資訊請上南投燈會官方網站、南投旅遊網查詢，或關注樂旅南投Facebook。

水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕，多形式的立體煙火劇場，為遊客帶來視聽饗宴。圖／南投縣政府提供

（南投縣政府 廣告）

更多台視新聞網報導

南投燈會無人機秀突喊卡！民航局：接獲檢舉「機器與申請不符」

直擊DJ圓圓勾手男星遊南投燈會 「偽CP情侶」吃喝玩樂被催婚

超可愛！2024南投燈會攜手馬來貘、爽爽貓迎新春