2026南科迎曦音樂節1/24盛大登場 重磅卡司曝光





台南市政府觀光旅遊局結合南部科學園區管理局共同舉辦的2026南科迎曦音樂節，將於1月24日下午3時至晚上9時，在南科迎曦湖南側草坪區登場。觀旅局表示，演唱會卡司有重量級與人氣藝人，歡迎民眾屆時踴躍參與這場最熱血、最療癒、最具感染力的音樂饗宴。

觀旅局指出，參與演出者 有Akuba Funk樂團、DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、歌手李千娜、人氣樂團芒果醬、金曲歌王蕭煌奇等。迎曦音樂節不僅是音樂盛會，更是展現在地文化魅力與觀光資源的重要平台，期盼透過多元音樂形式，吸引不同年齡與族群參與

觀旅局說，推薦民眾可順道遊匹周邊景點，台灣史前文化博物館南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場，及鄰近新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等。 配合推廣城市觀光，3月1日前，只要在台南店家消費滿50元，即可參加2025台南購物節抽獎活動，登錄參加抽獎，就有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等好禮帶回家。

